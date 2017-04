Suspenden mesa de diálogo que estaba prevista para hoy

La reunión de la “mesa de diálogo” que estaba agendada para hoy a las 09:00 en el Seminario Metropolitano quedó suspendida, según información oficial proporcionada desde Mburuvicha Róga.

La información se dio a conocer en forma oficial poco antes de las 18:00 de ayer. La mesa de diálogo entre el presidente de la República Horacio Cartes, representantes de la Iglesia Católica y eventualmente miembros de la oposición estaba planeada para este martes, a las 9:00. Pero teniendo en cuenta los últimos acontecimientos tras el cambio de decisión del Mandatario, la cita quedó postergada.

La convocatoria era clave y muy esperada, pues existían grandes posibilidades de que los miembros de la oposición regresaran al intento de diálogo con el Presidente. Recordemos que luego de la primera charla, los senadores Roberto Acevedo (PLRA) y Adolfo Ferreiro (Avanza País) habían acudido a la cita en representación de la oposición, pero al ver que Cartes y sus aliados insistían en no retirar la ilegal enmienda de la Carta Magna, habían decidido retirarse.

En los últimos días, el bloque de la oposición se encontraba analizando si el martes volverían o no a las negociaciones, y habían adelantado que plantearían “una propuesta concreta y realizable”.

El arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, fue quien había insistido a los líderes de la oposición en retornar a las conversaciones en búsqueda de un consenso.

Por el momento, se desconoce si se retomará o no esta mesa de discusión en torno a la enmienda inconstitucional con fines reeleccionistas.