Rechazan denuncia contra fiscal y juez

En su sesión ordinaria de ayer, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) rechazó la denuncia por supuesto mal desempeño en funciones contra el juez penal de

Garantías, Amílcar Antonio Marecos, y contra la fiscal Juliana Giménez Portillo.

La queja había sido presentada por el abogado Paraguayo Cubas, el año pasado. Según el accionante, el juez Marecos incurrió en mal desempeño cuando atendía el proceso penal de Cubas, tras la pintata en la sede del Ministerio Público.

Cubas sostuvo que Marecos le negó el uso del sanitario de su juzgado, por lo que defecó en la secretaría del recinto judicial. Además, señaló que el juez no se apartó del caso, a pesar de que había causales de inhibición: eran amigos de infancia.

Igualmente, Cubas accionó contra la fiscal Giménez por supuesta denuncia falsa que dio impulso a un proceso contra Cubas, Jorge Brítez y el concejal Celso Miranda “Kelembu”. La agente había informado vía telefónica a su colega Analía Rodríguez sobre la “destrucción” de las mamparas por parte de los ahora procesados.

En la víspera, los miembros del Jurado resolvieron no hacer lugar a ambas denuncias, ya que no surgen elementos de sospecha de mal desempeño de funciones, según el informe del JEM.