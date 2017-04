Maniobran para dejar libre a presunto torturador de niño

La abogada Nilsa Casco, defensora del libanés Ali Fouani, solicitó al juzgado el cambio de calificación de la carátula de lesión grave y violencia familiar (ilícitos graves) a maltrato físico (ilícito leve), en el sonado caso del niño torturado. Si la justicia hace lugar a la pretensión de la defensa, el procesado abandonará la prisión.

A través de un incidente, la defensora planteó a la juez penal de Garantías N° 5 de Ciudad del Este, Cinthia Garcete, el cambio de los cargos penales que se le atribuyen a su cliente.

Para tratar de refutar la imputación por lesión grave, la letrada alegó la falta de un dictamen médico que avale que el niño estuvo en peligro de muerte. Por lo tanto, solo se trataría de un posible maltrato físico, sostuvo Casco en su escrito presentado en el juzgado.

Con relación a la violencia familiar, la defensora indicó que el crimen no existe porque no se demostró que la madre del niño y ex concubina del procesado “haya pedido auxilio”. Además, desacreditó la denuncia de la adolescente por estar también imputada por falta al deber del cuidado.

Con el incidente, la abogada defensora pretende aminorar el proceso penal de su cliente, y consecuentemente, abandonar la prisión y responder por un ilícito que establece como sanción solo multa.

La abogada también culpó a la madre del niño por las quemaduras que sufrió e insinuó que fueron ocasionadas por una plancha de ropa por el descuido de la progenitora.

El fiscal interino del caso, Marcelo Saldívar, y el abogado querellante Christian Tuma solicitaron a su vez el rechazo del incidente por improcedente.