Inferiores jugarán en Capiatá

Las inferiores de 3 de Febrero visitarán mañana a Caaguazú por la sexta fecha del torneo Intermedia. La Sub 15 jugará desde las 08:00, dos horas más tarde entrarán en acción los equipos de la Sub 16. Luego, la Sub 17, será protagonista desde las 13:00, y a partir de las 15:00 se medirán los de la Sub 18. Todos los partidos en la cancha del club 13 Tuyutí, de Capiatá, donde los madereros serán anfitriones.

PRUEBAS

Los interesados en formar parte de las Divisiones Formativas del 3 de Febrero podrán demostrar sus habilidades el próximo lunes, en el Km. 5 ½, de Presidente Franco, desde las 14:00. Allí, los responsables observarán a jugadores nacidos desde el 2000 hasta el 2005. La inscripción será gratuita. Los atletas deben llevar sus atuendos deportivos.