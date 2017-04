“Se enojó por preservativo”

En su declaración testifical ante el Ministerio Público, una de las víctimas del abogado imputado por haber infectado a varias mujeres con el VIH, relató que el hombre se resistía a usar preservativo durante las relaciones sexuales.

“Desde la primera vez que tuvimos relaciones no quiso usar preservativo (…) Se molestó porque le exigí hacerlo”, señala el relato de una de las –hasta ahora– siete víctimas que denunciaron haber sido contagiadas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) por un abogado que fue detenido hoy. Extraoficialmente se maneja que serían 13 víctimas.

En su declaración especificó que lo conoció a través de la red social Facebook en julio de 2016 y desde que iniciaron su relación, además de resistirse a cuidarse, sabiendo que era portador del virus mortal, le pidió tener un hijo: “También le dije que no”, respondió. Señaló que pese a esto, ya no se cuidó al momento de la intimidad.

Agregó que en una ocasión le llamó la atención que la niñera de una hija del abogado le preguntara si se cuidaba al estar con él. Cuando por motivos que no menciona decidió terminar la relación, la niñera le contó que el abogado era portador del VIH, al igual que su pequeña hija y la madre de esta. “Durante toda esa noche no dormí y al día siguiente me fui a hacer una prueba (…) dio positivo”, señaló. Fueron en total tres las pruebas que se practicó, todas con resultado positivo. “Inmediatamente le escribí enviándole una foto del análisis y le reclamé que porqué me hizo eso, no me contestó y me bloqueó”, contó.

Indicó además que cuando acudió al consejero de un centro médico para este tipo de situaciones, el mismo le informó que ella era la octava mujer que concurría diciendo que a raíz de una relación con ese mismo hombre resultaba infectada.

13 VÍCTIMAS

En el relato también consta que decidió contactar con una de ellas, y fue así que se vinculó con las demás. Esto resultó en la creación de un grupo de WhatsApp al cual se sumaron 13 víctimas del abogado “algunas con hijos y otras que no”.

El responsable, de 49 años, fue imputado por lesión grave esta mañana y luego fue capturado en un operativo encubierto, en el que supuestamente se encontraría con una nueva víctima. Fue en la zona denominada Calle’i, de la ciudad de San Lorenzo.

Para las personas que necesitan asistencia e información sobre el VIH Sida existe una línea telefónica gratuita y confidencial. Es el 0800 11 55884447

Fuente: ABC Digital.