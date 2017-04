Por un abrazo de Luan Santana

Las esteñas Rocío Espínola y Shirley Cabrera se hicieron “famosas” en los últimos días tras publicar un video donde pedían que el cantante brasileño Luan Santana les conceda la oportunidad de abrazarlo. El video ha llegado a las 10.000 reproducciones. Espínola explicó como nació su amor por el artista hace 10 años.

La intención es que el brasileño les dé un abrazo después del concierto en Santa Rita el próximo 7 de mayo. Las chicas, en un intento por llegar a Luan, realizaron un clip donde piden que el cantante les dé un abrazo. Del material audiovisual participan amigos de las jóvenes que le piden al artista cumplir el sueño de las fanáticas.

Rocío Espínola (18), explicó que se hizo fan de Luan a los 8 años. “Fue con la música de ‘Meteoro’, en ese entonces el tema era hit en Brasil y como siempre, rápidamente llegó a Paraguay”.

Espínola explicó que siempre fue fan independiente, hasta que una amiga le comentó acerca de un “fans club”. Se integró al grupo y ahí conoció a Shirley, quien era la presidenta del club, es decir, que aparte del amor por el artista se hizo de grandes amigas.

Indicó que lamentablemente por algunos problemas ambas decidieron salir del fan club y éste se desintegró. Sin embargo, actualmente cuentan con una página en el facebook “Luan, acorda o prédio das Paraguaias”, que

cuenta con casi 21.0000 likes. Explicó que luego del concierto en Santa Rita llamarán a una convocatoria para que el grupo de la red social se convierta en un fans club oficial.

Comentó que la música del artista la ayudó en algunos momentos malos por las que paso y por sobre todo la motivó a ser mejor.

La fanática finalizó diciendo: “sus músicas me hicieron fan, pero su vida me hizo luanete”. Las señoritas concordaron al decir que harán hasta lo imposible para abrazarlo y si no se da en esta ocasión, habrá otra, pero que en algún momento lograrán que Luan les dé un abrazo.