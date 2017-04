Concejales debatirán sobre inseguridad

Los concejales de la Junta Municipal de Ciudad del Este y los de departamental de Alto Paraná incluyeron en su orden del día el debate sobre la inseguridad, según anunciaron los ediles. Esto tras el violento asalto en la madrugada de ayer.

El concejal municipal, Juan Ángel Núñez (ANR) lamentó la estructura policial que permite la presencia de delincuentes brasileros en el país. “Es una situación atípica porque no puede ser que vivan tranquilos y la Policía no haya cercado las entradas y salidas de la ciudad. Y no puede ser que estos grupos vengan campantemente con armamento pesado y la inteligencia de la policía no haya sabido nada”, resaltó.

Añadió que es sospechosa la actuación de altos jefes policiales. “Esto da qué pensar de los jefes, hay mucho dinero de por medio, por lo menos parece que se facilitó demasiado”. Por su parte, el concejal departamental, Wilberto Cabañas, manifestó que es una vergüenza la forma en que perpetraron ese atraco.

Adelantó que plantearán interpelar a los jefes policiales para saber de la situación y porqué se actuó tan alegremente como que facilitaron las cosas a los marginales. Destacó que la intención no es hacer leña del árbol caído pero sí saber la realidad y ver en qué se puede aportar como gobierno departamental. “Un lugar así con tanto dinero no podía haber estado con un solo uniformado para resguardar 40 millones de dólares.