El mayor asalto en la historia del país conmocionó a Ciudad del Este

Una banda criminal dejó totalmente anulada a la Policía Nacional para luego derribar con bombas la bóveda de la empresa Prosegur y llevarse un botín de 40 millones de dólares. Los criminales mataron a un policía, hirieron a otro, además de cinco civiles, incendiaron 15 vehículos, abandonaron otros cinco rodados blindados. Es el mayor atraco en la historia del país. La capital del Alto Paraná estuvo a merced de los delincuentes por más de dos horas.

Los asaltantes (se especula que son del grupo criminal PCC), ejecutaron un meticuloso plan contra el cual la Policía no pudo hacer nada. El atraco inició en los primeros minutos de ayer, incendiaron varios vehículos en inmediaciones de la sede atracada y alrededor de la Jefatura de Policía del Alto Paraná. Luego, volaron con una bomba el acceso del local de Prosegur. Usaron bombas tipo C4, un explosivo de uso militar, además de fusiles antiaéreos de grueso calibre. También, colocaron francotiradores en puntos estratégicos y esparcieron clavos miguelito en toda la ciudad para impedir la acción policial. Los uniformados prácticamente no reaccionaron.

Según testigos, en toda la cuadra del local había decenas de encapuchados armados, quienes se dedicaron a disparar durante dos horas para evitar el acercamiento de los efectivos policiales. En el local hay más de una bóveda, una de ellas está en el acceso principal, la que fue derribada con explosivos. De allí sustrajeron varias bolsas de dinero en efectivo y, según las estimaciones iniciales, sería unos US$ 40.000.000. Sin embargo, ni las autoridades policiales ni de la empresa privada pudieron precisar el monto.

Una vez concretado el atraco, los delincuentes huyeron hacia la zona norte del departamento, cruzaron en lanchas hacia el lado brasileño. Las autoridades del vecino país ya estaban en alerta. Se desató un enfrentamiento con el saldo de tres delincuentes muertos y dos detenidos. Además, incautaron armas y vehículos. No se reportó que se haya recuperado parte del botín.

La población esteña vivió momentos de terror. Varios fueron asaltados por los malvivientes y despojados de sus vehículos. Se reportó que en algunos puntos de la ciudad los delicuentes cerraron el tráfico y repelieron a tiros a los transeúntes. El centro de atención del 911, de Alto Paraná recibió 875 pedidos de auxilio entre las 00:00 y las 06:00, durante el asalto. La ciudadanía quedó conmocionada y se suspendieron las actividades académicas en algunas instituciones.