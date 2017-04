Los policías no tenían cómo hacer frente a potentes armas

Los uniformados no tenían cómo hacer frente al potente armamento de los delincuentes, por lo que prácticamente no reaccionaron. La cúpula policial se trasladó ayer a Ciudad del Este y hubo cambios en la Jefatura de Policía del Alto Paraná. El comisario Abel Cañete, director de apoyo técnico de la Policía Nacional ayer, evadió responder sobre el rebasamiento policial.

Los propios uniformados se habrían advertido unos a los otros para no intentar enfrentar a los malvivientes, pues con las armas que tenían era un verdadero suicidio pretender hacer frente a las potentes armas como los fusiles antiaéreos. Cañete no quiso admitir que fueron superados en capacidad pero reconoció que los uniformados prácticamente no pudieron hacer nada. “Utilizaron métodos de distracción e impidieron una rápida contención. No se siente rebasada la Policía, al contrario, era difícil llegar hasta el lugar, todos los accesos tenían vehículos incendiados. No es porque fuera rebasada”, dijo con evasivas al cuestionamiento.

Igualmente, afirmó que si hubo alguna complicidad policial para el asalto no se apañará a nadie. “No se va a apañar a nadie tampoco. Si hay vinculaciones o conexiones que permitieron eso y llegamos a comprobar no dudaremos en entregar esos datos al Ministerio Público”, aseguró.

REFUERZO POR TIERRA

El refuerzo de la Policía Nacional desde Asunción a Ciudad del Este llegó por tierra, cuatro horas después del atraco. Ayer participaron de los operativos de rastrillajes e investigaciones preliminares.