Horóscopo 26 de junio de 2017

ARIES: El planeta Venus, que además de gobernar el amor maneja todo lo que se refiere a las artes, te permitirá expresar mejor tus dones artísticos sin todavía darte los medios para vivir gracias a estos talentos. Indecisión en cuanto a una relación sentimental que empezó desde hace poco. NÚMERO PREDILECTO: 79

TALISMÁN DEL DÍA: ANILLO

DE PLATA

TAURO: Tus enemigos no están por donde lo supones, busca más allá de tu círculo próximo, entre las personas que conociste antes. Tus relaciones sentimentales inestables te agotan; llega el momento de elegir y empezar una vida emocional tranquila, regular, evidentemente sin caer en el aburrimiento. NÚMERO PREDILECTO: 57

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE SAGITARIO

GEMINIS: A pesar de que sea difícil resistir a tu charme, con la persona amada tu comportamiento es demasiado prepotente; cuidado porque si sigues vas a tener problemas y va a romper. Todo se puede conseguir con romanticismo, piénsalo. Evitar los esfuerzos este fin de semana. NÚMERO PREDILECTO: 8

COLOR DE LA SUERTE: NEGRO

CANCER: Si quieres cambiar de trabajo, deberías orientar tu búsqueda hacia los medios de comunicación, tenés el don para convencer a los demás, entonces utilízalo. Una compra imprevista de tu media naranja va a asustarte porque tu situación financiera no es tan buena que ella lo piensa. NÚMERO PREDILECTO: 64

COLOR DE LA SUERTE:

AMARILLO

LEO: Tu falta momentánea de dinero no se va a solucionar pidiendo ayudas por allí o por allá; vos tenés que encontrar la solución y los astros van a ayudarte procurándote la inspiración que te hace falta. Entre varias nativas de Agosto, sensibilidad a las infecciones ginecológicas. NÚMERO

PREDILECTO: 12

COLOR DE LA SUERTE: BEIGE

VIRGO: Tu espíritu de análisis y tu mentalidad tienden a volverse polémicos, todo el mundo va a enojarte porque no comparte tus ideas. Tenés ganas de combatir por tus ideas pero si no sos político vas a gastar de balde tu energía. Cuida tu forma física porque es vital para ti. NÚMERO PREDILECTO: 21

MEJOR AFINIDAD: CON EL

SIGNO DE ACUARIO

LIBRA: Te gustan las cosas escondidas. Una relación sentimental supuestamente secreta va a afectar tus actividades profesionales cuando todo el mundo sabe del tema. Tu angustia actual, que no es justificada, se traduce por una falta de concentración y de eficiencia en tu trabajo. NÚMERO PREDILECTO: 81 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE SAGITARIO

ESCORPIO: Estás intentando combinar trabajo y amor, no te resultará positivo el experimento. No podés exigir nada sentimental de la persona que trabaja contigo porque ella no te quiere. Cuidado manipulando instrumentos o herramientas, los astros indican riesgos de accidente. NÚMERO PREDILECTO: 39

TALISMÁN DE LA SUERTE: PULSERA DE ORO

SAGITARIO: Te gusta la regularidad y la puntualidad en todo, pero en el medio en el cual trabajas resulta difícil exigir mucho sin dar nada. En lo sentimental la semana empezó difícil; tus amores pasan por un momento decepcionante, no rompas todavía, pronto el futuro será feliz. NÚMERO PREDILECTO: 71 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE CÁNCER

CAPRICORNIO: La competitividad entre enamorados es positiva si hay confianza mutua. En tu caso no es así, por eso no camina bien la relación. En tus tareas falta de apoyo por parte del entorno; tenés que usar más tu optimismo natural para estimular los que trabajan contigo. NÚMERO PREDILECTO: 9

MEJOR AFINIDAD: CON TU PROPIO SIGNO

ACUARIO: La semana comienza bien para ti: una oportunidad para un nuevo trabajo. Tenés que decidir rápidamente porque hay muchos otros candidatos; si vacilas, los astros indican que podés aceptar, así mejorarás tu situación económica. Tu alimentación es demasiada rica en azúcares, redúce. NÚMERO PREDILECTO: 18

COLOR DE LA SUERTE: ESCOCÉS

PISCIS: Un error de elección por tu parte en a una compra de bienes raíces no te permitiría recuperar rápidamente tu inversión; entonces tenés que estudiar bien la oferta antes de tomar una decisión definitiva. Cuenta con tus amistades profesionales para salir de una situación complicada. NÚMERO PREDILECTO: 58 TALISMÁN DEL DÍA: MEDALLA DE LA VIRGEN