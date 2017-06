27-06-2017

La arquitecta Raquel Reinoso, jefa de obras de la comuna esteña, afirma que es muy triste andar explicando sobre irregularidades de Fonacide. Lo triste es que nunca hacen nada de forma transparente. Lo triste es que siguen rifando la plata de los contribuyentes, como en el lago de la República y otras tantas obras que siempre están en calidad de “todavía no fueron entregadas” y luego había sido que ya se entregaron. Eso es triste realmente.

*******

La arquitecta triste tiene que saber que es funcionaria pública y como tal, tiene que informar a la ciudadanía cuantas veces sean necesarias. Es realmente triste tener una municipalidad que no funciona, que no quiere informar y no puede hacer absolutamente nada de forma transparente. Es muy triste… ¡Qué tristeza!!!

*******

Definitivamente a la billetera sagrada le sigue doliendo que se le haya frustrado el rekutu. Había todavía tantos negociados en puertas… snif.. snif… ¡Ja!