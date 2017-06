Accidentes en motocicletas vuelven a liderar atenciones

Los accidentes de tránsito siguen liderando las causas de atención en los puestos de salud de la zona, durante el fin de semana se atendieron unos 24 heridos en accidentes de tránsito en el Pabellón de Traumas del Hospital Regional de Ciudad del Este. De estos, 18 son en motocicletas, según los registros.

El director del centro asistencial, Nelson Zena, dijo que todo pasa por la educación vial, que mientras no se tenga eso en cuenta, los casos de accidentes de tránsito seguirán aumentando por la falta de respeto hacia las reglas de tránsito.

“Ya no sabemos de qué forma decir, instar o pedir a las personas que se tengan en cuenta el uso del casco, del cinto de seguridad en caso de los automóviles, el no manejar si ya se ingirió alcohol, pero hacen caso omiso de las recomendaciones”, lamentó.

El médico indicó que tal vez con sanciones severas como multas o privativa de libertad, se pueda lograr el respeto hacia las reglas de tránsito, porque cuando hay trabajo de control o alcotest, los casos tienden a disminuir.

“Este fin de semana tuvimos llenos de estos casos. Hay veces que ya no alcanzan las camas, se usan las camillas del Hospital e incluso de los Bomberos, pero siempre damos los primeros auxilios. Tal vez con los castigos o multas severas se pueda lograr algo, porque ya se hizo muchas campañas e igual ocurren estos percances”, manifestó.

MUCHOS HERIDOS

Entre el viernes, sábado y domingo se registraron 55 heridos, de estos 24 fueron en accidentes de tránsito. De los cuales 18 fueron de motocicletas y 6 en automóviles. En lo que va del mes, ya se atendieron 130 casos de accidentes.

Así también, hubo muchos atendidos por agresión de terceros fueron 12 este fin de semana y en lo que va del mes se registraron unos 82.