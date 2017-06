Crisis en CRECE sigue sin salida y acusaciones mutuas

El emblemático colegio, Centro Regional de Educación Doctor Gaspar Rodríguez de Francia atraviesa una grave crisis institucional. Hay conflictos entre los padres de familia y también entre las autoridades académicas. El conflicto llegó a instancias judiciales y hay tres acciones que se deben resolver al respecto. Un grupo de padres de familia acusa a la directora de malos manejos y montaron una carpa de resistencia, frente a la institución.

El conflicto se remonta al 2014, cuando una comisión de padres electa en asamblea deciden cambiar el estatuto de la Asociación de Padres del Centro Regional de Educación (Apacrece). En vez de durar dos años en el mandato iban a durar tres años. Entonces era presidente Catalina Samudio y el vicepresidente Francisco Oviedo. Un grupo de padres se opuso a la extensión del mandato y afirmaron que el cambio de estatuto se hizo en una asamblea “mau”. También afirman que hay malos manejos y falta de rendición de cuentas de la asociación. Luego de varios meses de conflicto, Samudio renunció al cargo y la presidencia recayó en Oviedo.

El desentendimiento desencadenó en tres acciones judiciales: Una denuncia ante el Ministerio Público por producción de documentos públicos de contenido falso; un juicio civil para pedir la rendición de cuentas; además de un juicio de nulidad de cambio de estatuto y nulidad de asamblea ante el Tribunal de Justicia Electoral. Todas pendientes de resolverse. Esta última instancia decidió suspender de forma provisoria a la comisión de padres, ínterin se resuelva el conflicto de fondo.

Al mismo tiempo en que los padres de familia sostienen el conflicto, también se hizo denuncias de malos manejos de la encargado, de despacho, Antoliana Lezcano, pues la acusan de apoyar a los padres de la comisión suspendida. El año pasado se instaló una mesa de trabajo con los padres de familia pero el inconveniente no se subsanó y se inició una auditoría interna. En el informe se había recomendado la intervención pedagógica, administrativa-financiera y de la asociación de padres, considerando una serie de irregularidades.

El conflicto nunca se resolvió y la semana pasada volvió a aflorar. Fue cuando supuestamente la directora general Antoliana Lezcano autorizó a la comisión suspendida la realización de la fiesta de San Juan, con la finalidad de recaudar fondos. A raíz de esto, un grupo de madres de familia se encadenó frente a la institución exigiendo la intervención de la institución educativa y la remoción de la directora. Ahora montaron una carpa frente al colegio como medida de protesta.

Acusan a la directora

Los padres de familia afirman que los miembros de la comisión directiva en connivencia con la directora general Antoliana Lezcano cometieron varias irregularidades. Alegan que nunca se rindió cuentas de los ingresos como el fondo de gratuidad transferido por el Ministerio de Educación (MEC), los ingresos por alquiler de cantinas y librería, ingreso por un convenio con Coca Cola, entre otros.

Además, denuncian que la directora permitió la sobrecarga de aulas, con excesiva cantidad de alumnos y los padres tuvieron que hacer comisiones de cada grado para pagar auxiliares. En una asamblea habían decidido no reconocer a la comisión actual, los fondos lo administran en cada grado. Sin embargo, afirman que la directora les exige que por los trabajos y mejoras emitan factura a nombre de la comisión.

Ante estos hechos, exigen el cumplimiento de la recomendación de la auditoría de intervenir la institución tanto en lo académico como en la comisión de padres.

Pedidos de informes

La directora general Antoliana Lezcano sostiene por su parte que el conflicto es causado por un reducido grupo de padres. Dijo que el conflicto se reflotó porque pidió informes sobre la contratación de auxiliares, por recomendación de la auditoría. Esto había molestado a algunos docentes y padres de familia.

Asegura que la comisión de padres tiene una suspensión provisoria y que solo les impide llamar a asamblea pero que puede seguir cumpliendo con actividades para recaudar y administrar los fondos.

Sobre el pedido de intervención, dijo que no se puede realizar sin antes cumplir con plan de mejora que se está ejecutando en la actualidad. Asegura que se realizaron varias gestiones a fin cumplir con las recomendaciones de los auditores. Exhibió un plan de mejoramiento aprobado por los supervisores.

En cuanto a la sobrecarga de alumnos explicó que varios docentes habían sido denunciados por cobrar en forma irregular para dar lugar a los alumnos, sin embargo, no estaban inscriptos en la institución. Según Lezcano, para no expulsarlos del colegio, los había ubicado en las diferentes secciones por lo que hubo aumento de alumnos. Dijo que además hizo investigación interna que luego pasó en manos de la asesoría jurídica del MEC.