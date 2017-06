Santi Peña se muestra a favor de Elio Cabral como candidato a gobernador

El candidato presidencial del oficialismo, Santiago Peña, se mostró a favor de la postulación de Elio Cabral a la Gobernación del Alto Paraná durante un acto partidario en Ciudad del Este. La dirigencia local del movimiento Honor Colorado se encuentra en una “encrucijada”, por presentar a más de un candidato para ocupar la silla departamental. Por su parte, el presidente Horacio Cartes da a entender que las elecciones serán a listas abiertas.

El cumpleaños de Javier Zacarías fue el mitín político que reunió a la cúpula principal del Partido Colorado en Alto Paraná. Durante el encuentro, Santiago Peña se refirió al diputado Elio Cabral como “un gran colorado y patriota que ha estado defendiendo al gobierno durante estos cuatro años en el parlamento”.

Cabral, quien se postula a la Gobernación del Alto Paraná por el equipo zacariísta de Honor Colorado, recibió el apoyo de Peña. “Elio te deseo lo mejor, que en estas elecciones trabajes con esa capacidad que se te caracteriza”, expresó.

Este acompañamiento lo hizo público teniendo en cuenta que la dividida dirigencia de HC por otro lado presenta a Juan Carlos Barreto como candidato al mismo cargo, específicamente por el equipo “autóctono”, liderado por Ramón Romero Roa.

En tanto, el presidente Horacio Cartes se mostró al lado de ambos candidatos dando a entender que en Alto Paraná habrá apertura de listas.

“VICTORIA MUTILANTE”

En otro momento, el presidenciable dijo estar confiado en que el 17 de diciembre logrará un gran triunfo. “No va a ser una victoria más, así como dijimos va a ser la victoria más grande de la historia del movimiento Honor Colorado (…), porque es una familia que cuida de cada uno de sus miembros y quiere hacer una gran familia del Partido Colorado”.

Pidió a la dirigencia compromiso y trabajo para lograr una “victoria mutilante”, no solo en la presidencia y vicepresidencia, sino para la Gobernación, Diputados y Senadores.

Refirió que espera que se desarrollen unas elecciones transparentes, sin agresiones a ningún miembros de Honor Colorado, para finalmente llegar a la meta final en las generales.

“Que sigan la doctrina de Bernardino Caballero”

En el mismo encuentro político también estuvo la dupla de Santiago Peña, su candidato a vicepresidente Luis Gneiting, quien durante su alocución no hizo más que alabar al presidente Horacio Cartes y su gestión. Dijo que todos tenían el sueño de que Cartes siga gobernando el país, pero que finalmente esa responsabilidad le fue delegada junto a Peña.

Agregó que ojalá sus correligionarios no se llenen la boca de coloradismo ni discursos sobre Bernardino Caballero, sino que se sigan su doctrina. “Javier Zacarías cuando estuvo en pugna con Horacio Cartes, apenas culminó esa contienda se puso a su lado, no para la foto sino para un acompañamiento irrestricto”, señaló.