Toda una familia aterrorizada por tres violentos asaltantes

Tres malvivientes que circulaban a pie ingresaron a una casa, a punta de arma de fuego exigiendo dinero y pertenencias de la familia. Al no conseguir el dinero se llevaron el vehículo de la víctima junto a otras pertenencias y se dieron a la fuga. Ayer abandonaron el vehículo en inmediaciones del puente que une a Minga Guazú con Cedrales.

El episodio se registró el domingo a las 19:00 aproximadamente. La víctima, Wilson Diosnel Ojeda Figueredo pasó minutos de terror junto a su familia. El citado reside en el Km 9, Monday, fracción Don Eliseo, de Ciudad del Este.

Según las denuncias, tres hombres ingresaron a la vivienda de Ojeda Figueredo, en el momento en que estaba en compañía de sus familiares en la sala. Los violentos malvivientes exigieron dinero en efectivo a lo que el propietario le manifestó que no poseía. En ese momento los bandidos aterrorizaron a los que se encontraban en la casa y desordenaron las habitaciones buscando objetos de valor. Al no conseguir lo que buscaban, le pidió la llave del automóvil Toyota Premio, color perla y se llevaron el vehículo junto a un celular, una garrafa y una conservadora.

Luego del hecho, amarraron a Ojeda Figueredo en su pieza y se dieron a la fuga. Con el pedido de auxilio, los vecinos persiguieron a los delincuentes hasta el Km 14, donde los perdieron de vista.

Ayer en horas de la mañana, tras un patrullaje de rutina agentes de la subcomisaría 14ª Norma Luisa, hallaron un vehículo abandonado en el Km 14, Monday, a 10 mil metros de la ruta VII. Al verificar se percataron de que se trataba del automóvil que había sido denunciado como robado el fin de semana último. El automóvil no contaba con la batería, partes del tapizado, y tenía los neumáticos pinchados.

El hecho fue comunicado a la fiscal de turno Carolina Gadea, quien ordenó la permanencia del rodado en la comisaría a cargo del Ministerio Público.