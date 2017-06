Cae expolicía con paquetes de cocaína

Un ex policía fue detenido ayer tras encontrarse en su poder cuatro paquetes de cocaína. Una comitiva Fiscal-Policial allanó dos viviendas, una el Km 9, Monday y otra en el Km 8,5 Acaray, de Ciudad del Este.

En la primera vivienda situada en el Km 8,5 Acaray no encontraron nada, mientras que en la segunda hallaron una excabación de un metro por 50 cm, aproximadamente, donde estaban escondidos cuatro paquetes que contenían la droga. El informe de antinarcótico no especifica el peso de la mercancía.

El detenido fue identificado como Aníbal Servián (38), ex agente retirado de la policía, con el grado de Suboficial Inspector. Tras la prueba del narcotest, la sustancia arrojó resultado positivo.

En la vivienda se hallaron lujosas camionetas estacionadas, presuntamente propiedad del detenido.

El procedimiento estuvo encabezado por el fiscal Elvio Aguilera, especializado en la lucha contra el narcotráfico quien ordenó el traslado del detenido hasta la jefatura, a disposición del Ministerio Público.