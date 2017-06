Denunció a policías por tortura y extorsión y ahora teme por su vida

Hombre que fue torturado por policías de la comisaría 23ª Las Carmelitas, de Ciudad del Este, el domingo pasado, teme por su vida por lo que no presenta la denuncia ante el Ministerio Público, manifestó su representante. Los mismos solicitaron imágenes del circuito cerrado a los responsables de la estación de servicios para confirmar la veracidad de la denuncia.

El hecho se registró el pasado domingo en una estación de servicios BR, ubicada en el Km 6,5 Acaray, sobre la avenida San Blas, de Ciudad del Este.

Según la denuncia, Víctor Rafael Cardozo González (34), estaba acompañado de un amigo en el referido local. En un momento dado, se acercó la patrullera de la comisaría 23ª Las Carmelitas, que estaba guiada por el suboficial César Leiva, en compañía del comisario Gerardo Vega. Los uniformados al notar que Cardozo González estaba ebrio y al confirmar que el mismo era el propietario del automóvil, lo trasladaron hasta la sede de la comisaría, donde supuestamente le solicitó “colaboración” para la comisaría. Cardozo, les ofreció G. 200 mil, pero que los agentes se sintieron ofendidos por las “migajas” y uno de los uniformados le habría exigido la suma de G. 2 millones para liberarlo nuevamente.

El detenido les dijo que no tenía esa suma, y les expresó que tenía un poco de dinero en su tarjeta de débito. Según el relato, su acompañante tomó la tarjeta y junto a un suboficial fueron a bordo de un Toyota Premio, propiedad de los agentes, hasta un cajero para retirar el dinero para el “aporte”. Por un error en la clave de la tarjeta magnética y por los reiterados intentos se bloqueó la cuenta, hecho que los policías tomaron como una “burla” y le torturaron en la comisaría.

El abogado Eddi Centurión dijo que su cliente no hizo y no va a presentar la denuncia penal, porque teme por su vida. “Presenté algunos documentos como evidencia y solicité que la fiscal requiera a la estación de servicios las imágenes del circuito cerrado para identificar al uniformado que lo llevó hasta el cajero. Si se confirma el mal procedimiento vamos a desglosar la carpeta y abrir una nueva para investigar a los policías”, acotó el representante legal.

Recordó que su defendido le manifestó que en la noche del incidente recibió una amenaza de uno de los agentes. Por esa circunstancia, el hombre teme por su vida y decidió junto a su familia no accionar legalmente y esperan las imágenes que será contundente en la investigación.