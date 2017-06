Horóscopo 29 de junio de 2017

ARIES: Tus numerosas actividades profesionales no te permiten llevar una vida sentimental feliz porque la otra persona es muy posesiva. No podés seguir así, tendrás que decidir cuál es la prioridad, el amor o el trabajo, porque con la situación actual va a resultar una crisis insuperable. NÚMERO PREDILECTO: 92

COLOR DE LA SUERTE: NEGRO

TAURO: La buena complicidad con la persona amada te ayuda para salir de una situación delicada con tus familiares. Un ingreso imprevisto de dinero va a permitirte comprar un aparato electrodoméstico que te hace falta. Dolores en los pies y rodillas, quizás por exceso de caminata. NÚMERO PREDILECTO: 34

COLOR DE LA SUERTE: AZUL CIELO

GEMINIS: Una sobrecarga de trabajo va a perturbar tus planes y tendrás que cancelar o postergar unas citas. El ámbito astral indica problemas y riesgos de multa para los que manejan en el centro, y no se arreglará con coima, entonces que sean vigilantes. Digestión difícil por la tarde. NÚMERO PREDILECTO: 2

TALISMÁN DEL DÍA: MEDALLA DE LA VIRGEN

CANCER: Te gusta trabajar en la alegría, con un buen entorno, eso te da ideas creativas y te hace olvidar tus recientes decepciones sentimentales. Si no aguantas la soledad, debes saber que una persona se interesa en ti y está lista para darte mucho más de lo que vos podrías esperar. En los juegos no será un día positivo. NÚMERO PREDILECTO: 51

COLOR DE LA SUERTE: AMARILLO

LEO: Hay una cuenta pendiente que tenés que cancelar rápidamente porque caso contrario, tendrás problemas muy graves. Un cambio de auto en estos momentos no sería una buena idea, los astros indican que resultaría un mal negocio. Vigilar la tensión arterial en estos días, es muy alta. NÚMERO PREDILECTO: 3 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE GÉMINIS

VIRGO: Te gustaría viajar para conocer nuevos horizontes, nuevas personas, y puede ser encontrar una actividad interesante. Los astros indican que estos sueños no se realizarán todavía. Por la noche una persona que se gusta de ti va a invitarte, no dejes pasar la oportunidad, acepta la invitación. NÚMERO PREDILECTO: 66

PIEDRA ENERGÉTICA: DIAMANTE

LIBRA: Tus recientes iniciativas y tu seriedad en tu trabajo van a precipitar una promoción y a consecuencia, mejorar tus ganancias; sin embargo no te apures para cambiar los hábitos de los que trabajan contigo, son muy conservadores, debes andar lentamente y con mucha diplomacia. NÚMERO PREDILECTO: 97 COLOR DE LA SUERTE: VERDE AGUA

ESCORPIO: Una compra importante va a afectar tus reservas de dinero, pero como es algo que deseas desde mucho tiempo, házlo sin lamentarte. Tenés dudas en cuanto a tus creencias personales, a tu fe. Puede ser que tu camino espiritual actual no te convenga. NÚMERO PREDILECTO: 80

COLOR DE LA SUERTE: BLANCO

SAGITARIO: Unos obstáculos que vas a encontrar hoy en tus actividades van a darte la voluntad necesaria para superarte. Eso vale también en el amor; tus celos te impiden conocer la felicidad completa y fastidian a tu pareja. Noticias referente a un negocio en preparación pero tendrás que viajar. NÚMERO PREDILECTO: 15 COLOR DE LA SUERTE: VERDE AGUA

CAPRICORNIO: Vas a ver por todos lados adversarios, detractores; cálmate, nadie quiere dañarte, son productos de tu mente y de tus celos porque la persona que amas te quiere también, entonces, tu relación sentimental actual no está en peligro, por lo contrario va a profundizarse. NÚMERO PREDILECTO: 64 TALISMÁN DEL DÍA: ANILLO DE ORO

ACUARIO: Vas a tener ganas de dedicarte a una actividad caritativa, no es tan por caridad propia si nospara satisfacer tu curiosidad; te vas a cansar rápidamente porque eso no corresponde a tu verdadera naturaleza. Tendencia a engordar en estos días, come con más regularidad. NÚMERO PREDILECTO: 53

COLOR DE LA SUERTE: ROSADO

PISCIS: El planeta Venus, que maneja el amor, te estimula en tu vida sentimental; en práctica se traduce por una sensualidad y un charme fuera de lo común. Para los nativos ya en pareja, hombres como mujeres, si el amor estaba trancado, se va a reactivar, será una nueva luna de miel. NÚMERO PREDILECTO: 1 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE LEO