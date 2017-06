Poderosa gavilla se instala en la zona de Santa Fe y Mbaracayú

Una poderosa gavilla de delincuentes siembra terror en la zona de Mbaracayú. En menos de dos semanas perpetraron dos violentos asaltos con el mismo modus operandi. El martes pasado, le cerraron el paso a un ciudadano brasileño y a punta de arma de fuego lo internaron hacia el lago de Itaipu, donde lo dejaron abandonado. Se llevaron una camioneta Toyota Hilux y dinero en efectivo.

La semana pasada un grupo comando de cuatro malvivientes redujo a punta de arma de fuego a un brasileño, quien estaba en compañía de su hijo y le despojaron de G. 4.000.000 y 3.000 dólares americanos. Además, se llevaron un reloj de pulsera, brazaletes y cadena de oro y el vehículo de la víctima. Posteriormente, dejaron el vehículo en un maizal totalmente incendiado.

El martes pasado en horas de la tarde, se registró otro nuevo asalto con el mismo modus operandi en la zona de Santa Fe, en la ruta que une con Maracayú, a 15 Km del centro urbano.

La víctima fue identificada como Andre Luciano Preza (35), brasileño que se encontraba solo al mando de su camioneta Toyota Hilux, color negro, con placa VAN 006. Según los datos, en el referido tramo se le habría adelantado un Toyota Premio que le cerró el paso. Del vehículo descendieron dos malvivientes a punta de arma de fuego y le obligaron a detener la marcha.

Uno de los asaltantes tomó el volante de su camioneta mientras que su cómplice, un hombre de estatura baja, moreno, se ubicó en el asiento trasero apuntándole con el arma en la cabeza.

Los piratas del asfalto lo trasladaron por un camino interno con dirección al lago Itaipu y a unos mil metros, lo dejaron abandonado en un pastizal y le exigieron que no salga antes de media hora para pedir auxilio.

Los malvivientes se llevaron US$ 2 mil y G. 1 millón en efectivo, más la camioneta Hilux.

El afectado logró que un particular lo traslade hasta la comisaría para presentar la denuncia. Los agentes impartieron orden de captura por la camioneta mientras que el hecho se comunicó al Ministerio Público para proseguir con las investigaciones.