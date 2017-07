Inferiores del “3” juegan hoy en el Este

Las cuatro categorías de las Divisiones Formativas del 3 de Febrero reciben hoy a Ovetense por la 17ª fecha del campeonato Intermedia de las Inferiores. El cuadro paranaense será local en la cancha de Corrales, de Ciudad del Este.

El “3” es escolta en la Sub 15, Sub 17 y Sub 18. Ovetense es líder en la Sub 15, Sub 16 y Sub 17, posiciones que suponen ofrecerán emotivas confrontaciones.

La programación es la siguiente: Sub 15 (08.00), Sub 16 (10:00), Sub 17 (13:00) y Sub 18 (15:00). En la ronda inicial, los albirrojos ganaron en Sub 15 por 3-1, en la Sub 16 lo hicieron por 4-3, en la Sub 17 el juego terminó igualado 3-3, y en la Sub 18 el “3” goleó 8-1.

Cada categoría de la cantera roja esteña cuenta con una figura, en la Sub 15 está Martins Owen, delantero que lleva 11 juegos disputados y 7 goles marcados. Ante Ovetense en la primera rueda marcó el único gol.