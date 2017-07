“Fue un simulacro operado desde los aparatos del Estado”

Pedro Espinoza, el docente universitario que estuvo siete meses encarcelado, luego de que en su casa “plantaran” droga, disfruta de los primeros días en libertad en compañía de sus familiares y amigos. Ayer conversó con nuestro diario sobre todo lo que vivió y asegura que todo fue orquestado desde los aparatos del Estado. Dijo que va a insistir que en se le otorgue el sobreseimiento definitivo y el provisional. También, hace unas semanas logró su libertad, su compañera, Dora Meza.

Remontándonos al inicio, ¿qué pensó en el momento en que una comitiva llegó a la casa en busca de marihuana?

Esperaba que el allanamiento fuera por otros motivos y no por drogas, teniendo en cuenta que mi compañera es familiar de una persona buscada por la justicia. Todos los familiares ya sufrieron este tipo de atropello. Estaba seguro que ambos no teníamos vinculaciones con droga, estaba tranquilo.

¿En qué momento se tornó llamativo el procedimiento?

Fue llamativo desde un comienzo, porque cuando nos despertamos, el patio estaban lleno de personas extrañas, eran montones, estaban por todos lados. Les facilité todas las llaves pero no mostraban interés en buscar dentro de la casa, no se esmeraron en buscar mucho en las habitaciones, no revisaron los colchones, no abrieron todos los roperos. En un momento fueron hacia el patio del fondo. Ahí los agentes de investigaciones se fueron directamente en el patio, el lugar donde tenía escombros y un sofá viejo, en desuso y debajo de eso estaban los elementos.

¿Que pensó cuando sacaron la droga de ese lugar?

Dije: “acá me voy preso”, pero seguía tranquilo. Cuando empezaron a inspeccionar a simple vista se notaban que los panes de supuesta marihuana eran de diferentes procedencias porque eran paquetes de diversos colores y tamaños. No tenían el mismo embalaje. En una de las bolsas había otra más pequeña con los panfletos antiguos de EPP, unos pronunciamientos, además de los CDs. Ahí me fue más claro el panorama de que fue un simulacro de hecho punible en mi contra, operado desde los aparatos del Estado, de eso no tengo dudas hasta ahora y lo sostengo. Son ellos los que manejan estos elementos, las drogas incautadas, los panfletos del EPP, como los CDs. Eso solo lo maneja el Ministerio del Interior y la Fuerza de Tarea Conjunta.

¿Por qué cree que le hicieron eso ?

Vendría a ser una suma de hechos, mi posición política es de público conocimiento. Soy militante de izquierda del Partido Comunista Paraguayo, militante gremial, sindical y comunicador social. No es nueva la persecución que estamos sufriendo en ese sentido. De ese lado no me extraña y evidentemente viene de los organismos del poder. El responsable políticamente, porque es el primer responsable de la seguridad interna por el cargo que ocupaba en ese momento, es Jalil Rachid. También es responsable de forma directa porque se pasó diciendo en todos los medios que había desbaratado el EPP con nuestras cabezas y que había divido el grupo. Nos ha presentado como potenciales delincuentes y hemos demostrado de que no es cierto. Un narco-guerrillero no va a vivir así.

¿Cómo fue su estadía dentro del penal?

Conociendo que el sistema penitenciario de Paraguay, que es uno de los peores de América, no esperaba otra cosa. Es muy difícil asimilar en un primer momento pero uno termina adaptándose. Estaba en una celda de 8×5 aproximadamente, entre 23 personas, no había lugar para un colchón. Lo único que podía tener ahí era una frazada y un bolso porque no había forma de poner allí un colchón para dormir.

Había mucha solidaridad, si un compañero de celda no tiene nada que comer tenés que ayudarle, si no tiene ropa, hay que inventarle de algún lado. Uno aprende a revalorar lo pequeño y a pensar lo mucho que tenemos afuera y no valoramos.

¿Cómo hacía para pasar el tiempo?

Hay muchos trabajos de voluntarios como la limpieza. En los últimos meses pasé al sector denominado rancho, donde teníamos un poco más de espacio. Teníamos deportes tres veces a la semana. Ayudé en la preparación de alimentos. Lo que me ayudó bastante fue la alfabetización de adultos que realizamos tres veces a la semana. Me dio mucha fortaleza el poder ayudar a los demás como pedagogo.

¿Qué fue lo más fuerte que vio dentro del penal?

La autoflagelación de algunos reclusos es algo chocante. Ver por ejemplo a las personas castigadas en el calabozo que preferían cortarse, auto flagelarse para salir una o dos horas en el patio o la sanidad. Por otro lado, las personas que perdieron el sentido común. Con el transcurso del tiempo, se volvieron locos en simples palabras, una persona marginal sin parientes, sin amigos, sin visitas en un lugar así, difícilmente va a soportar si no está preparado para eso.

¿Cómo queda la parte jurídica. Se va a apelar ese pedido de sobreseimiento provisional?

El lunes (por hoy) vamos a tener una reunión a primera hora. De hecho, vamos a seguir por las vías que fuere para que el sobreseimiento sea definitivo. No hay motivos para que esto sea condicional y que tenemos que alargar nuestra agonía por tres años más, privándonos de nuestros derechos.

¿Considera la posibilidad de accionar contra el Estado?

Primero tenemos que finiquitar el proceso penal ordinario y después seguramente vamos a ver los pasos a seguir, según lo que tengamos de respuesta de parte de las autoridades.

No puede ser que este comisario no sepa quién le llamó para proceder a un allanamiento. El juez Carlos Vera no pudo ser irresponsable de firmar una orden de allanamiento sin haber tenido elementos para realizar el allanamiento, como una investigación previa que nunca hubo.

Cuestiones pendientes

Hasta ahora no se pudo determinar quién o quiénes fueron los responsables materiales y morales de la evidencia plantada en la casa de Pedro Espinoza y Dora Meza. El Ministerio Público, en este caso, deberá iniciar una investigación por simulación de un hecho punible. Una de las hipótesis que se maneja es que pudo tratarse de una venganza pasional, pues Pedro y Dora están separados hace más de dos años y esta última inició una relación sentimental con Alcides Oviedo, ex pareja de Carmen Villalba, ambos recluidos por vínculos con el EPP.