Vaesken aconseja agarrar el dinero, pero luego votar con conciencia

Roberto González Vaesken, precandidato a la Gobernación del Alto Paraná por Colorado Añetete, dio un duro discurso contra los que mercan en contiendas electorales durante un acto partidario en Presidente Franco. Dijo que cada cinco años aparece la moneda de Judas a querer comprar votos y aconsejó a sus correligionarios necesitados a que agarren el dinero, pero que en las urnas finalmente voten con conciencia y a favor de su equipo.

“Lastimosamente personas inescrupulosas, que no quieren al pueblo, mercan con la necesidad de la gente y cada cinco años aparecen como esa moneda de Judas a querer comprar la conciencia, a querer comprar el voto de cada uno de los compañeros”, dijo González Vaesken ante un auditorio que participó de un encuentro con Mario Abdo Benítez, candidato presidencial y otros referentes del equipo la semana pasada.

En otro momento mencionó que ante el intento de compra de voto la persona que se vea a una situación de necesidad agarre el dinero, pero que luego vote con conciencia.

“Aquel correligionario que necesite le vamos a decir agarrá el dinero, meté en tu bolsillo y en las urnas el 17 de diciembre, votá con la conciencia, votá por la recuperación del Partido Colorado, votá por Colorado Añetete”, indicó.

Calificó a “Marito” como un hombre honesto y transparente en la institucionalidad y agregó que su nombre resuena entre la dirigencia harta del manoseo y que ya no se dejará engañar.

Admitió de la existencia de una crispación y de un “poquitito de malentendido” en el movimiento, haciendo alusión a la aparición de más de un candidato a gobernador. Al respecto dijo que quiere que se sigan sumando más candidatos con ganas de ser gobernador, diputado y concejal.

“Les abrimos las puertas para que venga”, que se sigan sumando, gente que hoy día se da cuenta que el próximo presidente y vicepresidente de la República del Paraguay va a ser esta dupla de oro, Mario Abdo y Hugo Velázquez”, aseguró.

Consideró que Colorado Añetete tiene candidatos de nivel en Alto Paraná y que esa situación le resultará complicada a Marito, pues es quien debe dar la venia final a los postulantes.

“Sé que va a ser difícil que vos (Marito) puedas elegir entre los tantos correligionarios que se van a presentar, pero yo también debo ser sincero, yo quiero ser el próximo gobernador del Alto Paraná, un gobernador con vocación de servicio, que trabajará de cerca con la gente más vulnerable”, dijo. Esto teniendo en cuenta que aún no es el candidato oficial, pues Magno Álvarez, nuevo integrante del movimiento, también quiere ocupar la silla departamental.

En la noche del pasado viernes se realizó un acto político en la Universidad Privada del Este (UPE), sede de Presidente Franco.