Violento choque sin heridos en Capiatá

Dos vehículos protagonizaron un violento accidente en la madrugada de ayer en la intersección de un semáforo en el kilómetro 21, de la ruta II, jurisdicción de Capiatá, que afortunadamente no dejaron heridos graves.

Pese al fuerte impacto, los ocupantes de ambos rodados no presentaron heridas de gravedad.

El vehículo involucrado es un Toyota Regius con chapa BRV 945, guiado por Mario Alberto Escobar y un Toyota IST sin chapa, cuyo conductor fue identificado como Javier Marecos Zarza.

Según el informe policial, en el lugar hay un cruce semafórico, por lo que presumen que uno de los conductores no acató la señal de Pare por lo que se produjo el accidente.

El rodado más perjudicado es el IST, que transitaba con dirección a Asunción. El mismo quedó con la parte frontal totalmente destruida.