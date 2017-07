Comuna esteña no cumple con la Ley de Transparencia

Los jóvenes de Reacción Paraguay evidenciaron una vez más la falta de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Varias solicitudes que habían presentado durante una campaña de concienciación no fueron respondidas y el plazo para otras tantas vence hoy. El resultado de la campaña será presentado a los concejales municipales hoy en audiencia pública.

Sofía Pozo explicó que ninguna de las solicitudes fueron subidas a tiempo en el portal online. Detalló que de las 50 solicitudes que habían entregado en la oficina de acceso de la Municipalidad, 22 eran dirigidas a esta institución y el resto eran para derivar a otros entes. Además, se habían presentado varias solicitudes de forma online, en el transcurso del mes pasado. Muchas de las solicitudes ya están con el plazo vencido, algunas se respondieron de forma incorrecta, otras están con plazos vencidos y solo unas pocas recibieron respuestas satisfactorias. (Ver infografía)

Las respuestas incorrectas refieren a que no se remitieron los links donde se encuentra la información online y otras son incompletas.

Pozo explicó que acudirán a la Junta Municipal para presentar el resultado de la campaña y para pedir que se cumpla con la Ley de Acceso a la Información Pública. Así también, que se dote de infraestructura adecuada a la oficina de acceso a la información de la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo de Sandra McLeod de Zacarías que no cumple con la norma, según pudieron evidenciar.

“Vamos a comunicar que el municipio realmente no cumple con la Ley de Acceso a la Información Pública, mostrar las irregularidades y que los funcionarios a cargo de la oficina no están capacitados”, dijo Pozo.

Asimismo, los voluntarios de Reacción expondrán precariedades en sus respectivas escuelas y colegios y solicitarán la gestión de los ediles para las mejoras.

Resumen de los pedidos de informes

Solicitudes físicas

50 solicitudes entregadas a la municipalidad de CDE, se atrasaron en subir al portal y 6 no fueron subidas hasta hoy

8 se respondieron hasta ahora, 5 de manera correcta y 3 de mala manera según la Ley. Y estas 3 respondidas incorrectamente son de la comuna esteña

36 solicitudes fueron derivadas a los entes correspondientes, y el resto corresponde a la comuna, de los cuales, cinco todavía no respondieron

Solicitudes online

86 entregadas

22 dirigidas a la Municipalidad de CDE

6 fueron respondidas correctamente por parte de la Municipalidad de CDE

5 Solicitudes obtuvieron respuestas incorrectas por parte de la Municipalidad de CDE

8 deben responderse a más tardar hoy, pues vence el plazo

2 solicitudes están con plazos vencidos y no tuvieron respuesta

1 usuario desistió de su solicitud