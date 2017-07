Controles en frontera y suba del real afectan al comercio

Comerciantes informales del microcentro de Ciudad del Este manifestaron que los controles estrictos del vecino país Brasil, y la suba del real, afectan mucho las ventas. El comerciante Javier Miranda dijo que esperan que las próximas autoridades implementen un proyecto turístico para mejorar la situación en el lugar.

Miranda señaló que es la temporada en que se tienen más ventas, pero que no hay resultados positivos por el miedo de los turistas a que sus productos sean requisados por los controles estrictos en la frontera.

“El real se cotiza muy alto ahora y también los controles están decomisando todo lo que se lleva de Ciudad del Este, esto afecta mucho a nuestras ventas. Cada día hay más barreras y nuestras autoridades no hacen nada, solo hay relaciones diplomáticas y no hay una mesa de diálogo con las autoridades del Brasil, que puedan liberar más para Ciudad del Este”, manifestó.

El comerciante refirió que no hay plan de parte de las autoridades para revitalizar el comercio esteño y mucho menos ahora, porque están en sus campañas políticas y se olvidan del resto de la comunidad.

“No hay una campaña ni de los grandes comerciantes o de las autoridades, solo están con las políticas partidarias que se les beneficia solo a ellos y se olvidan del comercio que está agonizando, esperemos que las próximas autoridades tengan más en cuenta a la clase trabajadora”, expresó.

Por último, Miranda comentó que los trabajadores están monitoreando a los diferentes candidatos que se postulan a los cargos electivos para direccionar sus preferencias hacia aquellos que realmente buscan mejorar las condiciones en el microcentro esteño.