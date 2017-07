Intendente de CDE se esfuma una vez más

La intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías, violó nuevamente la ley al viajar al exterior sin comunicar de ello a la Junta Municipal, como ya lo hizo en varias oportunidades. Luego de que el Diario ABC Color hiciera el anuncio de su viaje clandestino, desde el departamento de prensa enviaron copia de la comunicación a la Junta Municipal.

Según los datos, McLeod salió del país el viernes por la tarde, en compañía de su esposo Javier Zacarías y de su hija. El plan es disfrutar de un tour de ensueño por varios países europeos, dice el anuncio publicado ayer en la página digital de ABC.

Un operativo digno de una película envolvió a la jefa comunal y a su familia, en el aeropuerto Silvio Pettirossi, en donde no querían llamar la atención.

Un hecho llamativo es que desde la comuna esteña enviaron una gacetilla de prensa sobre actividades que realizó la intendenta McLeod, dando a entender que fueron ayer, puesto que carece de fecha. Sin embargo, desde el viernes la jefa municipal ya no está en el país. El informe de prensa indica que la intendenta realizó un recorrido por la ciudad para verificar obras viales impulsados por la comuna.

Luego de que se supiera del viaje clandestino, ayer en los medios de comunicación a las 16:40, desde la comuna enviaron una copia de su permiso a las 17:52. El documento lleva como fecha el 30 de junio, es decir, el jueves pasado. Sin embargo, en el sello de recibido de la mesa de entrada de la Junta Municipal aparece 03 de julio, a las 07:01, lo que significa que recién ayer llevaron la nota, que según su fecha ya fue confeccionada el jueves pasado.

No estoy obligada a rendir cuentas

La intendente Sandra McLeod de Zacarías emitió ayer un comunicado para explicar su desaparición. Aseguró que cumplió con la ley informando su ausencia. Expresó que se ausenta del país por motivos familiares que no tiene por qué rendir cuentas porque no utilizó bienes públicos para tal efecto. “Para este viaje no hay ninguna erogación hecha por la Municipalidad, por el departamento o el Estado Paraguayo, ni tampoco se trata de ningún viaje de carácter oficial. No estoy obligada a rendir cuentas de los gastos realizados al no tener ni pasajes, ni viáticos ni ningún gasto solventado por institución pública alguna”, aseveró.

También afirmó que con su familia es perseguida y acosada, al ser seguidos en varios sitios.