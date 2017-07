“La narcopolítica terminará carcomiendo a la sociedad”

La narcopolítica es un mal que terminará carcomiendo a la sociedad y su combate depende de varios factores como la voluntad política, dijo Fidel Zavala, candidato a senador por Patria Querida, durante una visita a Ciudad del Este. El aspirante al cargo legislativo también habló del impuesto a la soja, la lucha contra el EPP y los ejes de su propuesta política.

Zavala refirió que la narcopolítica es una realidad en nuestro país y que su combate depende de varios factores como la voluntad política de hacer bien las cosas, en el sentido que el país debe contar con leyes e instituciones que accionen al respecto.

Agregó que se habla mucho de que debe haber un control de los recursos que financian las campañas políticas en las generales, pero mencionar solo ese punto es un error.

“Yo creo que es una equivocación, tenemos que empezar a preocuparnos con las internas, porque finalmente el tema de las listas termina disfrazando un montón de cosas, entonces creo que es importante que el control se dé ya en las internas”, sostuvo.

A su parecer, este es un mal que terminará carcomiendo a la sociedad.

Al ser consultado sobre en qué está fallando el gobierno en su combate al EPP dijo que no hay instituciones fuertes. “Cuando me refiero a eso siempre hago hincapié en la institucionalidad y pongo un ejemplo, que ha ocurrido. Hay gente que manejaba muy bien asuntos de inteligencia, en el momento de ser trasladada va con todo su paquete de conocimiento y el reemplazo viene a una oficina vacía. Es volver a comenzar, eso por no tener institucionalidad”, señaló al tiempo de mencionar que también falta convencimiento de cuál es la doctrina que se tiene que seguir.

En cuanto al impuesto a la soja expuso que tal como se plantea es un impuesto confiscatorio y que en la cadena terminará repercutiendo en el productor primario. “Desde todo punto de vista lo que vamos a terminar haciendo es destruyendo la producción. Yo creo que tenemos que hacer totalmente lo contrario, tenemos que proponer políticas claras, que incentiven a la producción de aquellas personas que tienen vocación agrícola”. En síntesis, aseguró que este tributo traerá perjuicios al país.

El candidato también habló de las propuestas de Patria Querida que fueron desarrolladas a través de una encuesta cualitativa y cuantitativa, y que hallaron que en la ciudadanía hay una gran necesidad en materia de seguridad y trabajo.

Explicó que los planteamientos van en torno a la economía para el desarrollo social que consiste en trabajar con aquella clase que está con sus necesidades básicas insatisfechas. “También entendemos que tenemos un sector productivo muy pujante que vino con buenos indicadores en los últimos dos periodos de gobierno, entonces tenemos que trabajar de la mano de ellos para seguir generando desarrollo”, señaló.

Como otro punto mencionó que la gente quiere un Paraguay tranquilo, donde se puedan construir instituciones fuertes y que se pueda trabajar para generar políticas públicas en combate a la corrupción. Los cambios son factibles, pero que para eso se necesita tiempo, pues no se logra de la noche a la mañana y el compromiso de la gente.