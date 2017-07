“Alto Paraná es el departamento más rico, pero con la gente más necesitada”

Alto Paraná es el departamento más rico de Paraguay, pero con la gente más necesitada por culpa de la corrupción, cuestionó Ulises Quintana, precandidato a la diputación por el movimiento Colorado Añetete. Dijo que hay muchos problemas sociales que azotan a la región como la precariedad en la salud pública, donde la gente debe formar fila en los hospitales públicos para morirse, no para ser atendidos.

Quintana señaló que mucha gente vino al Alto Paraná en busca de mejores oportunidades, teniendo en cuenta que este es el departamento más rico del país, pero que a causa de la corrupción generalizada tiene a la gente más necesitada.

Hoy en día la ciudadanía de esta zona sufre serios problemas sociales, como la pobreza, la falta de educación y la salud pública precaria. “La gente debe formar fila en los hospitales, no para que sean atendidos, sino para morirse. Es una vergüenza que eso ocurra en este departamento”, cuestionó al tiempo de mencionar que la región necesita autoridades que se preocupen y propongan soluciones a estas cuestiones.

De lograr una banca en la Cámara de Diputados, promete legislar a favor de la transparencia y recordó que la Municipalidad de Ciudad del Este no pudo ser intervenida porque fue salvada por los parlamentarios.

“Una de las obligaciones de los diputados, según la Constitución Nacional, es pedir las intervenciones correspondientes en los municipios si así se lo ameritara, no que ocurra como nos ocurrió en CDE, el antro de corrupción, que nos ha perjudicado a tantos esteños. Necesitamos diputados comprometidos con la ciudadanía con el país”, expuso Quintana. Indicó que un clan se apoderó del Alto Paraná, haciendo alusión a la familia Zacarías.

Recordó que el presidente Horacio Cartes promulgó la Ley de Transparencia, sin embargo terminó siendo cómplice de la corrupción en CDE. También habló el candidato oficialista a la presidencia de la República, Santiago Peña, y sostuvo que éste se afilió a la ANR por conveniencia.

“Del otro lado le tenemos a un representante, no del Partido Colorado, sino del Partido Liberal, que se ha afiliado a nuestro partido, no por ideales sí por beneficios propios”, criticó.

Aseguró que hay una clase hegemónica y empresarial que busca apoderarse del país, eliminar a todos los partidos políticos y aprovecharse de la gente más humilde. Añadió que sus esperanzas están puestas en el líder de su movimiento, Mario Abdo Benítez, a quien calificó como una persona leal y con conducta.