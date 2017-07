Edelio Morínigo cumple hoy tres años secuestrado

Obdulia Florenciano, mamá del secuestrado Edelio Morínigo, rogó por una prueba de vida de su hijo, que fue secuestrado por el EPP. Hoy se recuerdan tres años del hecho.

“Ya es suficiente, muchas cosas pasamos en los tres años. No nos dieron una prueba de vida, una seguridad de que Edelio esté con vida. Les pido (a los del EPP) que no sean tan inhumanos. Nosotros no somos dueños de la vida, solo somos pasajeros, nosotros debemos rendir cuenta de nuestras acciones. Le pido que piensen. No tenemos diferencias con ellos. A nosotros nos hacen sufrir mucho; les pedimos una prueba de vida, algún consuelo”, clamó la mamá de Edelio.

El, hasta ahora, secuestro más prolongado de la historia del Paraguay se inició el sábado 5 de julio de 2014, cuando Edelio Morínigo, que prestaba servicios en el puesto policial Nº 7, del asentamiento campesino Núcleo 3, de Arroyito, fue de cacería con un grupo de amigos y vecinos en la estancia “Macchi Cue”, ubicada en Arroyo de Oro. Los testigos del hecho comentaron que fueron emboscados por varios integrantes del EPP cuando intentaban cruzar un cauce de agua. El secuestro de Edelio fue ignorado por el presidente de la República en su informe anual al Congreso.