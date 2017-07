Paraguay Racing domina la cuarta de la Copa Petrobras

Una memorable jornada cumplió Odair Dos Santos, el piloto de Paraguay Racing, en la cuarta etapa de la Copa Petrobras de automovilismo. La prueba tuvo lugar en el autódromo internacional de Curitiba, Brasil. Los otros dos puestos fueron también para componentes del team guaraní.

El tripulante del equipo guaraní ganó las dos tantas de la competencia, cumplidas el sábado y domingo últimos, en la categoría Marcas Trophy. En la jornada sabatina expuso buen nivel de conducción y se adueñó de la primera colocación. Al día siguiente, largó bien, pero un choque con Vicente Orige lo rezagó en el último puesto de la carrera. Sin embargo, Dos Santos, supo reponerse para finalizar en la cumbre de la jornada.

Elías Azevedo y Luiz Santos, también del team Paraguay Racing, completaron el podio.

Además, se con esas actuaciones pasó a liderar la competencia paralela, que premiará al mejor piloto debutante en la temporada.

“Agradezco a Dios, que siempre me ilumina, al equipo que me puso un auto fantástico, a mi familia, amigos y seguidores, quienes siempre me apoyan. Debemos celebrar este momento”, manifestó Dos Santos.

La quinta fase del campeonato se cumplirá los días 5 y 6 de agosto venidero, en el autódromo Vello Cittá, en Mogi Guaçú, São Paulo.