Cuestionada juez deja impune a la seccionalera zacariista Aida Molinas

La juez penal de Garantías Teresita Cazal Sanabria, dispuso el sobreseimiento definitivo de la exconcejal zacariísta, Aida Luz Molinas Ramírez de un proceso penal por perturbación de la paz pública. De esta manera, la exedil zacariísta queda impune por el tumulto que había ocasionado, el 28 de julio del año pasado, en el predio de la Junta Municipal de Ciudad del Este, durante una manifestación.

A través del A.I. N° 1.103, la juez Cazal Sanabria sobreseyó definitivamente a Molinas Ramírez; la resolución señala, “a criterio de esta Magistratura, no se advierten motivos válidos que determinen la existencia del hecho justiciable (perturbación de la paz pública)…”, reza parte de la resolución judicial.

El sobreseimiento definitivo fue planteado por el abogado Cristhian Cabral (candidato a diputado por el zacariísmo), defensor de Molinas Ramírez.

La fiscal Claide Acosta Pérez -que al principio acusó a la exconcejal- llamativamente no se opuso al pedido de impunidad al alegar que una prueba fundamental no fue realizada: la desgravación de un video. Sin embargo, sugestivamente, no planteó un sobreseimiento provisional para efectuar la diligencia pendiente.

El 28 de junio de 2016, Aida Molinas encabezó una turba que pretendió atacar a un grupo de personas que se manifestaban frente a la Junta Municipal. El periodista Nelson Zapata registró en video la incitación a la violencia, por lo que Molinas pidió a unos de su seguidores que ataquen al periodista. El hombre de prensa, fue agredido a golpes de puños y patadas, intentaron despojarle de su celular y su camara. Como resultado de la golpiza quedó con lesiones en la cabeza y una costilla rota.

La juez Teresita Cazal Sanabria es conocida por sus dudosas decisiones. En noviembre pasado se embarró en una coima de 50.000 dólares y en mayo pasado concedió arresto domiciliario a peligrosos “piratas del asfalto” detenidos con armas de guerra.

Los rumanos Laurentiu Bota y Marian Zarku, además el brasileño Amantino Vargas Neto fueron detenidos por clonación de tarjetas de créditos el 5 de octubre pasado. En menos de un mes, el 3 de noviembre pasado, fueron blanqueados por la juez Cazal Sanabria tras un supuesto pago de 50.000 dólares.

La magistrada trató evitar que el negociado se conociera públicamente e intentó a través de un intermediario sobornar a un periodista de Vanguardia para evitar la publicación.

A raíz del escándalo de caso, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados abrió una investigación preliminar a la juez Cazal Sanabria. Sin embargo, luego el órgano juzgador blanqueó a la magistrada.

En mayo pasado, la juez benefició a peligrosos asaltantes con prisión domiciliaria.

Se trata de Osvaldo Jesús Sanabria Vera; Gerónimo Fernández, quien contraba con cinco órdenes de captura; Etelvina Vera, con antecedentes por lesión corporal y hurto; y Víctor Sotelo Florentín Carballo, alias “King Kong”, líder de la banda y con antecedentes por robo agravado y uso de documento falso.

Los citados fueron detenidos con tres fusiles robados de la Policía Nacional, una pistola 9 milímetros y municiones de varios calibres.

Cazal Sanabria está en su primer mandato en la magistratura y desde 2013 se encuentra como juez de Ciudad del Este. La magistrada es proveniente de Asunción.

Claide Acosta, agente fiscal.