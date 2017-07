Horóscopo 08 de juLio de 2017

ARIES: Sabes cómo hacer para convencer a los demás, se nota en tu vida sentimental, entonces usas también esta facultad en tus actividades profesionales. Si estás en busca de otro trabajo, será en las tareas relacionadas con la informática que tendrás buenas oportunidades con ganancias correctas. NUMERO PREDILECTO: 50

COLOR DE LA SUERTE: NEGRO:

TAURO: Por tu vivacidad y facilidad para aprender tenés ventajas sobre tus rivales, podes sacar más provechos si sabes valorarte mejor. Tu profesionalismo va a procurarte varias propuestas para tener un cargo con más responsabilidades, la más interesante sería un cargo administrativo. NUMERO PREDILECTO: 21

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE PISCIS

GEMINIS: Estás en una posición muy ventajosa para tomar iniciativas, para encontrar los medios seguros que llevan al éxito. Toda nueva aventura sentimental, este fin de semana, sería el comienzo de un gran romance para las nacidas al principio del signo, vale decir en Mayo. NUMERO PREDILECTO: 44

COLOR DE LA SUERTE: ROSADO

CANCER: Tus dificultades actuales con la persona querida se solucionarán únicamente por el dialogo, con cortesía y diplomacia. Si piensas hacer algunas reformas en el arreglo de tu casa este fin de semana, no debes hacer esfuerzos físicos demasiado grandes, tus espaldas son muy frágiles. NUMERO PREDILECTO: 12

PIEDRA ENERGÉTICA: AMATISTA

LEO: Gracias a tus buenas relaciones en tus actividades laborales, vas a encontrar una oportunidad para ganar bastante dinero con un nuevo negocio. Dos personas te interesan para pasar bien el fin de semana; como no podes duplicarte, los astros dicen que la mayor te conviene más. NUMERO PREDILECTO: 38

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ACUARIO

VIRGO: Si proyectas la compra un vehículo, los astros te avisan que una persona conocida de ti va a vender uno a un precio atractivo porque está en dificultades financieras. Está llegando la estabilidad y la seguridad en tu vida sentimental después de unos días agitados. NUMERO PREDILECTO: 92

TALISMÁN DEL FIN DE SEMANA: MEDALLA DE LA VIRGEN

LIBRA: Una persona que está enamorada de ti está lista a cualquiera locura para que te des cuenta de sus sentimientos. Es cierto que eso va a complicar tu vida sentimental ya agitada. Lo mejor para este fin de semana sería no hacer nada, dejar los eventos desarrollarse y actuar después. NUMERO PREDILECTO: 32 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ARIES

ESCORPIO: La Luna te ayuda este fin de semana, este astro constituye un buen guion para vos tomar unas decisiones que van a mejorar tu existencia hasta hoy agitada. Tu optimismo y tu mente positiva te ayudarán para encontrar el mejor camino en lo sentimental como en lo laboral. NUMERO PREDILECTO: 8

COLOR DE LA SUERTE: BLANCO

SAGITARIO: Entre los enamorados del signo hay dificultades por falta de comprensión mutua; unos van a separarse y parece que será difícil un reacercamiento en el futuro. Si tenés que salir o viajar este fin de semana, no te olvides de cerrar bien las puertas y ventanas, hay riesgos de robo. NUMERO PREDILECTO: 16 TALISMÁN DEL FIN DE SEMANA: CRUZ DE PLATA

CAPRICORNIO: Vas a pincharte para algo que no vale la pena, esta persona no quería dañarte, solamente está preocupada por el dinero. Si en tu vida sentimental es el vacío, con un poco más de romanticismo y ternura con el sexo opuesto te permitirá acercarte a la persona querida. NUMERO PREDILECTO: 87

PIEDRA ENERGÉTICA: ÁMBAR

ACUARIO: El trabajo te mata, sepas que hay personas capacitadas, cerca de ti, que pueden encargarse de una parte de tus tareas. Una excelente noticia, por parte de la persona querida, va a cambiar tus planes para la tardecita y pasarás un fin de semana bastante feliz. Suerte en los juegos, más por la tardecita. NUMERO PREDILECTO: 16

COLOR DE LA SUERTE: ROJO

PISCIS: Algunas personas no gustan tu forma de trabajar; tenés que defenderte porque tenés razón, pero hágalo con habilidad para no chocar demasiado la sensibilidad de los demás. Si no es imprescindible, sería prudente no viajar este fin de semana, el planeta Marte revela que hay riesgos de accidente. NUMERO PREDILECTO: 4 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE LEO