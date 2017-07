Los refranes hablan de que la amistad que sembramos durante la infancia son las más duraderas y verdaderas. Podríamos decir que esto fue plasmado en el caso de Camilo Silvero, de tan solo 13 años, quien al ver las necesidades que tiene su amiguito Derlis González, que al padecer de cáncer necesita de una prótesis, sorteará su cuaciclón para ayudarlo a conseguir. Su cuaciclón había sido justamente un regalo por sus esfuerzos escolares.

El niño Camilo está dando una lección de solidaridad a todos, porque bien sabemos que nuestro sistema de salud pública es más que precario e insolvente. Además, el sector de oncología es uno de los que menos inversión tiene.

En todo el país, solo el Instituto Nacional del Cáncer y el Acosta Ñu son los centros especializados para el tratamiento de este mal, lamentablemente. Podemos acotar a esto la importancia del sueño de tener un hospital oncológico en el Alto Paraná, que lleva adelante la Fundación Apostar por la Vida, que beneficiará a toda la región.

A esto se tiene que agregar que mientras las autoridades poseen millonarios seguros de salud, los ciudadanos humildes deben acudir a estos tipos de actos solidarios, porque estamos conscientes de que si no hacemos algo al respecto, no tendremos una respuesta a los requerimientos para la salud. Es la persona más humilde la que no permitirá que su familiar o conocido muera sin haber hecho algo y que agotará todos sus recursos para el efecto.

Las autoridades nacionales y locales aún tienen una inmensa deuda con la población en salud pública, porque son kilómetros lo que se debe viajar para acceder a una asistencia más compleja, como es el caso de los pacientes de cáncer.

Por eso, Camilo nos deja este mensaje de “Hoy por ti, mañana por mí”, como una luz de esperanza que puede cambiar la situación tan terrible, porque necesitamos de más humanidad en nuestro día a día, para contrarrestar tanta impunidad existente, que contamina todos los sectores sociales y se hace más imponente la ley del más mbarete.

Necesitamos de más Camilos en nuestra sociedad, dentro de las instituciones estatales y dentro de nosotros mismos, para dejar de lado la indiferencia ante la necesidad de los más vulnerables.

Por Lina Benítez

