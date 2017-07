Jóvenes ciegos, sordos y mudos

La juventud es asociada siempre a los actos revolucionarios, la búsqueda de cambios, la instalación de debates. El sector es considerado inquieto e insatisfecho que busca por todos los medios hacerse sentir y notar. En los últimos años, la juventud paraguaya ha demostrado en diversas circunstancias que de a poco está tomando su rol protagónico. Ya no se calla, ya no es mero espectador, sino cada vez más participa de las cuestiones políticas -sociales del país, como debe ser. Prueba de eso es la gran cantidad de candidatos juveniles en los cargos públicos. Hay una activa y saludable participación en el ámbito político, para bien o para mal, lo importante es que se involucren y que no sean ajenos a las realidades del país.

No obstante, queda mucho por hacer para incentivar la participación activa de la población juvenil, para que se inmiscuyan en los problemas sociales y hacer que las cosas cambien. En ese contexto, es sumamente preocupante y desacertada la acción del Ministerio de Educación de limitar y burocratizar los debates estudiantiles. El jueves pasado, dicha cartera del Estado emitió un comunicado sobre cómo se deben hacer los debates organizados por los centros de estudiantes. “A partir de la fecha, los pedidos para realizar estas actividades deberán contar con un proyecto educativo, elaborado según las normas del MEC”, advirtió en un comunicado. Pero no es solo eso, sino que el evento debe estar aprobado por la supervisión pedagógica de la zona, con responsables de la institución educativa como moderadores. Es más que sugestivo que el comunicado se haya emitido después de que la periodista Menchi Barriocanal haya participado de un debate denominado, “Democracia y Libertad de Prensa”, en un colegio capitalino. Si bien la viceministra de educación, Carmen Giménez, negó que el comunicado guarde relación con la participación de Barriocanal en dicho debate, alegó que es por la “seguridad” de los estudiantes.

Es irónico que el ministerio se preocupe de resguardar a los estudiantes de los debates y no se preocupe de resguardarles de una formación mediocre y de escuelas que se caen a pedazos. Es un verdadero retroceso limitar y dificultar los encuentros o espacios de discusión de diversos temas. Con medidas como éstas, lo único que se está logrando es tener jóvenes ciegos, sordos y mudos, que no “hagan líos” y que mantengan el statu quo en el país, ante los atropellos a la democracia.

Por Tereza Fretes Alonso

