“Impuesto a la soja es feudal, injusta y no es garantía”

El senador de Avanza País, Adolfo Ferreiro, advierte que el impuesto a la soja que se pretende implementar es feudal, profundamente injusta y que perjudicará a los productores. Aseguró que esto no garantiza la industrialización o una mejor distribución de la riqueza. En contrapartida, su colega Hugo Richer sostiene que se necesita una mejor redistribución de la riqueza.

Los parlamentarios participaron de un intenso debate que se desarrolló en el Rectorado de la UNE, el viernes pasado. Además de varios representantes de organizaciones sociales participaron estudiantes y docentes de diversas facultades del campus.

Ferreiro, acompañado del presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, defendieron el argumento de que el impuesto a la importación de soja no es apropiada. En tanto Richer, junto al consultor económico, Daniel Pereira Mujica, estaban a favor de la aplicación de este tributo que ya fue aprobado en la Cámara de Senadores.

El senador Ferreiro consideró que el impuesto a la exportación de soja no es ninguna garantía para incentivar la industrialización o que el gobierno gaste mejor o se tenga mejor educación. “Cuando estamos discutiendo el problema tributario no tiene nada que ver la justicia social ni la distribución de la riqueza.

Eso se discute cuando se discute el presupuesto. Debemos fijar un objetivo político que es levantar la presión tributaria y eso implica que va a afectar a los trabajadores también, pero hagamos que sea justa. Ese impuesto (a la soja) así como está diseñado no puede salir adelante porque es profundamente injusto y perjudica al sector básico de la producción sojera, que es el productor. Eso no la va a pagar el exportador, no va a pagar el silo, sino el productor. Es un impuesto regresivo que fracasó en Argentina. La industrialización no va a venir por más impuesto o menor impuesto”, argumentó durante el debate.

También dijo que se debe desterrar la idea de que la soja se produce para alimentos, pues considera que se la produce para poder crear el complejo industrial de la alimentación en el mundo. “No debemos tener una visión tan restrictiva en los procesos productivos, el yogurt que uno toma no es sino un producto con mayor valor agregado de una cadena que se llama cadena de balanceado que termina en el yogurt”, añadió.

También dijo que están de acuerdo con subir la presión tributaria, pero dentro de un sistema y no solo contra un sector. “Este impuesto es feudal porque practica una tributación a bulto, no hay discriminación del que va pagar. Va a pagar cualquier productor y algunos no van a poder pagar salario o crédito, o no se va a considerar que tiene más costo porque arrienda la tierra”, agregó.

“No podemos construir un pacto tributario”

El senador Hugo Richer también abogó por la necesidad de que se aplique el impuesto a la soja. Dijo que se paga muy poco impuesto en Paraguay y que tenemos la presión tributaria más baja en la región. “Es escandalosamente baja. Posiblemente no va a salir absolutamente nada, pero eso no le beneficia a nadie porque no estamos pudiendo construir un pacto tributario en favor de la redistribución de la riqueza. Esa es la gran deuda, pero mientras estamos destruyendo este país”. sentenció.

También se quejó de las multinacionales que, según dijo, acaparan la compra-venta de las semillas, los fertilizantes y las pesticidas. “Si algunas vez los compatriotas empresarios se animan a unirse y ponen su tractor, no contra el Estado ni contra el proyecto de ley, sino contra las multinacionales les aseguro que vamos a estar todos juntos”. Dijo, además, que están abiertos a las propuestas de modificaciones al proyecto de ley.

“Necesitamos diseñar un sistema impositivo”

El economista Daniel Pereira Mujica, quien estuvo acompañado por el senador Hugo Richer en el panel debate sobre el impuesto a la soja, alegó que el país está produciendo diez veces más de alimentos de lo que necesita la población. En contrapartida hay aumento de la pobreza y el desempleo.

“Tenemos que sentarnos a hablar de realidades, necesitamos diseñar un sistema impositivo y un sistema económico equitativo y más justo para todos. No estamos en contra de la producción, hace falta seguir produciendo y creciendo, pero ¿cómo? ¿Con el crecimiento de unos pocos a costa de un empobrecimiento en aumento? El problema es la concentración de la riqueza en manos de unos pocos. No queremos solamente el crecimiento, necesitamos desarrollarnos. Necesitamos más recursos para la salud, para la educación”.

Además, resaltó que se debe considerar los efectos colaterales negativos que trae este sistema de producción agroexportador, como la destrucción de rutas por los camiones pesados y la contaminación del medio ambiente.