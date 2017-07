Melgarejo y Torres se adjudican primer puesto en ciclismo

Rogelio Melgarejo, en masculino de Skorpion y Sara Torres en femenino de Paraguay Cycles Club (PCC), se adjudicaron el primer puesto en el campeonato Nacional XCO 2017 de ciclismo, en la categoría principal. La competencia se disputó en Presidente Franco el domingo pasado.

En tanto, los primeros consagrados de las otras categorías fueron: Sub 23: Jonhatan Monges. Junior: David Ortiz. Sub 30: Fernando Lezcano. Sub 30 damas: Diana Villalba. Máster A1: Amado Toledo. Máster A2: Atilio Candia. Jóvenes: Gabriel Lunkez. Máster B1: Guillermo López. Máster B2: Domingo Barrios. Damas juvenil: Dahiana Quiñónez y damas Máster A: Rosinilde Albirg.

La próxima fecha será el 23 de este mes en Naranjal.