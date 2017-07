“No vamos a amilanarnos ante cuestiones descabelladas”

El presidente de la Junta Municipal, Teodoro Mercado (PLRA), afirmó que no se van a amilanar ante cuestiones tan descabelladas como la amenaza de acciones judiciales por criticar las supuestas irregularidades en la administración de la Municipalidad de Ciudad del Este. Los ediles supuestamente detectaron varias irregularidades en el informe de gestión presentado por la intendente Sandra McLeod de Zacarías (ANR).

Los concejales habían presentado un dictamen que recomienda el rechazo de la rendición de cuentas de McLeod, al constatarse un faltante de más de G. 5.000 millones. Como el dictamen no pudo ser tratado por falta de quórum, los ediles habían llamado a una conferencia de prensa para detallar las supuestas deficiencias administrativas. Revelaron que se inventaron facturas de combustibles y no se justificaron transferencias a entidades privadas, entre otras falencias administrativas.

Sin embargo, los cuestionamientos de los ediles fue considerado una responsabilidad por las autoridades de la comuna y el asesor jurídico de la institución Christian Cabral, quien recibió instrucciones de McLeod para analizar acciones legales contra los mismos.

En la conferencia estuvieron los concejales Herminio Corvalán (Tekojoja), María Portillo (PLRA), Teodoro Mercado (PLRA) y Miguel Prieto (Indep.).

Mercado dijo ayer que no se van a amilanar por cuestiones tan absurdas como la amenaza de acciones judiciales por brindar informaciones a la ciudadanía. Dijo que los cuestionamientos no son en contra de la jefa comunal en particular sino en contra de la administración de la institución municipal. “Es totalmente fuera de lugar y descabellado. Estamos debatiendo temas institucionales y no temas personales. La Junta se ha mantenido con mucho hermetismo y hemos roto ese sistema de trabajo porque considerando que debemos actuar en base a la ley. No nos vamos a amilanar ante cuestiones como esta amenaza”, manifestó.

Dijo que si es el caso, el presidente de la República también debería promover demandas judiciales contra de todos los parlamentarios y partidos políticos opositores a su gestión.