Polideportivo inaugurado no está habilitado para el público

HERNANDARIAS. Pobladores de esta ciudad se quejaron porque el polideportivo municipal, inaugurado hace dos semanas, no está abierto al público. Las autoridades municipales manifestaron que el cierre de puertas es por falta de culminación de las obras. A esto se suma que ya posee irregularidades en el piso parquet colocado en el interior del recinto deportivo.

Los habitantes de este distrito se mostraron sorprendidos al no poder usufructuar el polideportivo por hallarse totalmente cerrado. Sobre la situación, las autoridades municipales admitieron que a pesar de haber sido “inaugurado” con presencia del presidente Horacio Cartes, las obras aún no concluyeron, razón por la cual no está habilitado para el público.

Los trabajos de reforma estuvieron a cargo de la Gobernación del Alto Paraná y el piso parquet, a cargo de la Municipalidad de Hernandarias. Lo llamativo del caso es que la colocación del piso se inició antes de hacer el proceso de llamado a licitación y posterior adjudicación a las empresas participantes.

Además, se denunció una supuesta sobrefacturación en la compra del parquet por ser de segunda mano. Teniendo en cuenta su baja calidad su costo fue de G. 700 millones. Tal situación se evidenció la semana anterior cuando en menos de dos semanas el piso ya presentaba irregularidades.

El proyectista Carlos Bergottini, concejal municipal, lamentó la situación y dijo que habían solicitado un informe sobre la obra, pero que no tuvieron una respuesta favorable. Reconoció que el trabajo mal hecho está a la vista.