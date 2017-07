“Cerebro” de megaevasión opera para lograr impunidad en causas penales

Con denuncias e intimidaciones a jueces y fiscales, el contador Ignacio Ramón Urbieta Cantero -considerado por la Fiscalía como cerebro de una megaevasión de 277 millones de dólares- opera para lograr la impunidad en varios procesos penales. Dos camaristas también ayudaron al investigado.

El contador Urbieta Cantero consiguió en abril pasado trabar su principal proceso penal (megaevasión de 277 millones de dólares) antes de afrontar la audiencia preliminar y tras ser acusado por la Fiscalía.

Los camaristas Aniceto Amarilla y Miryam Meza de López favorecieron con una dudosa prejudicialidad al investigado; la magistrada Marta Acosta votó en disidencia.

Se menciona que los dos camaristas -los mismos que concedieron arresto domiciliario a Urbieta- habrían cobrado una coima de 100.000 dólares cada uno, además de supuestamente recibir promesa de protección de parte de políticos para no ser sancionados en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).



El caso es analizado por la Corte Suprema de Justicia, a raíz de la inconstitucionalidad planteada por el fiscal Martín Cabrera con la intención de lograr la nulidad de la resolución de los camaristas.

El contador Urbieta también fue imputado por supuesta lesión de confianza por la fiscal Denice Duarte. Fue tras la denuncia de su excliente Darío González Argüello, quien alegó un perjuicio de G. 480 millones a través de gestiones contables.

El presunto “cerebro” de la megaevasión denunció a la fiscal Duarte ante el JEM y consiguió apartarle de la causa que se tramita en el juzgado penal de Garantías N° 5, a cargo de Cinthia Garcete Urunaga.

El contador Urbieta opera a través de sus abogados para conseguir el sobreseimiento definitivo, aunque la Fiscalía solicitó a la juez Garcete Urunaga sobreseimiento provisional para culminar algunas diligencias investigativas como la pericia contable en Laboratorio Forense del Ministerio Público.

El investigado igualmente registra otro proceso penal por supuesta apropiación de muebles de oficina impulsado tras la denuncia de un abogado.

Denunciante intimidado

Rodolfo Kleinschmitt había denunciado a su excontador Ignacio Urbieta por supuestamente retener los documentos de sus empresas KC Constructora S.A. Y de KC Constructora S.R.L., además por presunta apropiación de G. 55 millones el año pasado. Llamativamente, después el empresario recibió en su residencia un sobre que contenía siete balas de fusil a pesar de no contar con enemigos, según mencionó el afectado.

Kleinschmitt presentó la denuncia en el Ministerio Público una vez que encontró el nombre de sus dos empresas como supuestos defraudadores del fisco, ya que no se le devolvieron las documentaciones para entregar el descargo en la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). En ese entonces, Urbieta Cantero estaba prófugo de la justicia.

El empresario sostuvo que dio G. 55 millones al contador para abonar por sus empresas los tributos en la SET; sin embargo, el dinero no se aportó al fisco, según el denunciante.

El caso es investigado por el fiscal Julio César Yegros.