“Los del EPP no son amigos del pueblo”

El Crio. Antonio Gamarra, exjefe policial de Concepción, dijo coincidir con varios puntos de la investigación lanzada recientemente sobre el EPP. Sin embargo, aseguró que el grupo criminal no es amigo del pueblo ni puede brindar mucha ayuda económica.

El comisario principal Antonio Gamarra, ex director de la Segunda zona Policial de Concepción, habló sobre la investigación científica denominada “Aproximaciones a la naturaleza del EPP”, que será lanzada oficialmente mañana.

Sobre los datos revelados en el material, señaló que se trata de un trabajo interesante, que en varios puntos coincide plenamente con la realidad. Sin embargo, dijo que el grupo autodenominado EPP no es amigo de la gente, porque mantiene en zozobra a la mayoría de los ciudadanos en la zona. “Por su puesto que los familiares les brindan su apoyo, solo que no hay evidencias en muchos casos para procesarlos”, añadió.

“FAMILIARES DEL GRUPO CRIMINAL VIVEN EN LA POBREZA”

Gamarra comentó que varios de los familiares del grupo criminal viven en Kurusu de Hierro en un asentamiento denominado La Fortuna, donde soportan la extrema pobreza. Inclusive -aseguró- algunos van a la comisaría a retirar galleta, que le sobra al personal.

Contó que en una ocasión ya cerca del mediodía unos uniformados pasaron por la casa donde viven los parientes del EPP y al observar que no había preparativos para el almuerzo, estos preguntaron a los niños de la casa qué iban a comer. Los menores respondieron que ese día no almorzarían porque era feriado, aunque esa era una jornada cualquiera.

Indicó que en la zona no hay ambulancia, por lo que “la ambulancia es la patrullera de la zona”. Por otra parte, manifestó que el grupo criminal es especialista en lanzar propagandas, rumores. “Eso de que con G. 2 millones o G. 3 millones ayudan, son solo rumores”, detalló.

“SI CRECIÓ, NO FUE LO SUFICIENTE”

En abril del 2014 cuando le secuestraron a Arlan, ahí murió Coco Bernal y otra persona, también miembro de la banda criminal. Ahí se encontró una grabadora que contenía imágenes desde el 2008. Lo último que hicieron fue una demostración de fuerza con 16 personas, en ese video se ve el arma de cada uno.

“Todas las armas que ellos tienen las han tenido de asaltos a estancias y a dos policías. La más modernas era un L4 que le quitaron a uno de los uniformados. Cuando le mataron a los 8 militares han crecido en poder de armas y moralmente por las nubes en ese sentido están más fuertes. En número puede que haya crecido pero solo a nivel familiar, porque son muy estrictos y muy radicales”, relató.

LA AUSENCIA DE PRUEBAS DE VIDA

Al ser consultado por qué cree que hasta el momento no dieron pruebas de vida de Abrahán Fher, ya más de un año secuestrado, según el comisario en su manual dice textualmente: “Jugar en el sufrimiento de la víctima para sacar mayor ventaja”. “Eso no quiere decir, ojalá que no, que haya ocurrido lo peor; el hecho de que no haya una prueba de vida no significa que haya pasado”, señaló.

En el caso de Edelio Morínigo, secuestrado ya hace 3 años, en su opinión que recalcó es muy personal, este grupo criminal lo mantiene prisionero más por una demostración de fuerza que por una razón monetaria. Así estarían demostrando su “poder” por seguir reteniendo a un uniformado, teniendo en cuenta que Morínigo es policía.

BUSCAN FECHAS ESPECIALES

En relación a Luis Linstron, también secuestrado, liberado y luego asesinado por el EPP. Dijo que buscaron una fecha especial para matarlo: era un desfile, el presidente de la República, Horacio Cartes, estaba en Concepción. Lo hicieron entonces para tener más repercusión en los medios; “ellos buscan mucha propaganda”.