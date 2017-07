Leoz, “50% extraditado”

El abogado Raúl Barriocanal, defensor del Dr. Nicolás Leoz, aseguró que la demanda presentada recientemente por la Conmebol no afectaría su extradición a EE.UU. “Estimo que hay un 50% de probabilidades de que se apruebe su extradición”, destacó.

“De acuerdo con las consultas que he hecho a los expertos, esta demanda de la Conmebol no afecta el proceso penal para el pedido de extradición del Dr. Nicolás Leoz”, manifestó su abogado defensor Raúl Barriocanal. Asimismo, detalló que si bien están “en el tramo final”, para conocer la decisión del juez, “los tiempos del Tribunal no son exactos.

Sobre qué tan posible es que se apruebe el pedido de extradición a los Estados Unidos, manifestó que estima que hay un 50% de probabilidades. Leoz debe enfrentar a la justicia norteamericana, por cobro de sobornos e incluso de desvíos directos de dinero a su cuenta personal, caso conocido como FIFAgate.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) denunció hace un mes a sus expresidentes Nicolás Leoz, Eugenio Figueredo y Juan Ángel Napout, por su presunta responsabilidad en un desvío de unos US$ 128.676.597 entre los años 2000 y 2015.

Fuente: ABC Digital.

