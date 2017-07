“Tierra Roja”, en lo más alto a nivel local

“Tierra Roja” es una banda esteña que nació a mediados del año 2012 en medio de una peña. La banda ha ido creciendo y en la actualidad se posiciona como una de las favoritas y más solicitadas. El grupo interpreta temas de rock alternativo. “Con los años hemos podido mejorar nuestro sonido, nuestro conocimiento tanto a la hora de componer o de tocar en vivo”, explicó Javier Godoy, integrante del grupo.

“La banda nació en el 2012, en septiembre, fue en una reunión en mi casa donde Edu Bareiro (bajista), Marcos Min (vocalista) y yo nos reunimos para una peña. Ahí nos conocimos y decidimos formar Tierra Roja”, indicó.

“Necesitábamos un nombre y queríamos algo que nos identificara. Nuestra Tierra en Alto Paraná es roja y de ahí la idea”, resaltó.

En tanto, a la primera presentación que tuvieron como banda comentó que fue en un evento solidario en Minga Guazú, en septiembre del mismo año. “La banda superó muchos obstáculos, el primer logro es que aún estamos juntos a pesar de las responsabilidades. También con los años hemos podido mejorar nuestro sonido, nuestro conocimiento tanto a la hora de componer o de tocar en vivo, hemos invertido tiempo en ensayos y nuevas herramientas y hoy somos capaces de grabar nuestros propios temas y sobre todo, organizar nuestros propios shows sin estar esperando una oportunidad de alguna empresa. Nuestro mayor logro, sin dudas, es ser independientes”.

El grupo esteño ya cuenta con varios temas propios entre ellas se destaca “Recordaré” y “Ñanduti”, ambas se pueden encontrar en la plataforma de Youtube.

En cuanto a proyectos de grabaciones dijo que tienen pensado grabar un demo de cinco canciones para septiembre de forma independiente para celebrar los cinco años de la banda.

Godoy también se refirió al apoyo y agradeció a los medios de prensa a nivel regional y, por sobre todo, a los bares y festivales que dan la oportunidad de demostrar el talento y arte.

“Estamos agradecidos con ellos (locales de entretenimientos), también con la gente que va a nuestros conciertos son ellos los que hacen posible que sigamos en esto. Llegamos al punto como banda de dar todo en el escenario ya sea en frente de 1 o 100 personas”.

Como un consejo para las bandas que están empezando en el rubro dijo: “Que traten de crear una comunidad de músicos sin excluir a nadie, no cerrarse a las posibilidades y no tener miedo de crear música. No esperar el éxito inmediato, tratar de ser unidos como una familia, una banda es una familia, hay que disfrutar hacer música, ser felices en el escenario y ser sinceros a la hora de escribir canciones”.

