Circo político no hará que Barreto deje candidatura, dice Romero Roa

El diputado Ramón Romero Roa, líder de Honor Colorado autóctono, dijo que la candidatura de Juan Carlos Barreto está más firme que nunca. El sector zacariísta hizo correr la versión de que la postulación de Barreto pende de un hilo por haber votado a favor del rechazo del balance de la intendente Sandra McLeod.

“A muchos les gustaría que les dejemos el camino libre, especialmente aquellos que creen que manejan el departamento y se creen los dueños de las instituciones de la región”, dijo Romero Roa.

Cuestionó que se intente instalar, a través de un juego de desinformación, que la candidatura de Juan Carlos Barreto no correría por haber votado a favor del rechazo de la rendición de cuentas de la intendente Sandra McLeod de Zacarías. Insistió en que “este circo político no hará que Barreto deje de ser candidato”.

“Si uno es tan fuerte como ellos dicen, por qué lloran tanto, qué honor van a tener si van con chismes a quejarse como comadres para dejarnos por el camino. Si ese es el nivel del que quiere dirigir el departamento, de esos que quieren crear cizaña, qué futuro podemos esperar”, agregó al tiempo de mencionar que su equipo no caerá en esa forma de hacer campaña.

Romero Roa indicó que forman parte de un proyecto serio y que por lo tanto, la conducta de cada uno se debe adecuar a eso.

“Podemos perder o ganar pero nadie, y absolutamente nadie, nos va a embretar como vacas, porque la esencia del coloradismo es la libertad y la posibilidad de una competencia sana en el marco del respeto”, aseveró.

Añadió que se enfrentarán a una estructura que maneja más de 100 millones de dólares al año, pero que la conducta se impondrá a ese estilo político que ya no gusta a la gente, finalizó.

Comments