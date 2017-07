Condonación de deudas no está dentro de negociación con campesinos

El ministro Juan Carlos Baruja aseguró que el Gobierno aceptará debatir sobre todos los puntos de la ley de emergencia nacional para la reactivación productiva de la agricultura familiar campesina, menos la condonación de deudas, que es innegociable.

“No estamos de acuerdo en el punto de condonación de deudas, sí al refinanciamento. En vez de beneficiarlos, los perjudicaría, ya que no podrán ser más sujetos de crédito posteriormente”, aseguró el ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Baruja, a la radio ABC Cardinal. Sin embargo, señaló que los otros puntos del proyecto de ley para la reactivación productiva de la agricultura familiar campesina merecen ser analizados y estudiados.

Por su parte Daniel Campos, del Comité Nacional de la Agricultura Familiar Campesina, detalló que los otros puntos del proyecto hablan de la regularización de asentamientos y la crisis en la producción. “Todos los rubros están en crisis, la yerba, el algodón, los granos. Siempre se plantea una política clientelista pero no participativa. Es necesaria una política de Estado con el sector campesino”, agregó.

Al respecto, el ministro aseguró que sí existen políticas de Estado en el sector agrario pero “no son muy difundidas”, y aseguró que ya se ha asistido de manera integral a miles de familias campesinas. “Estamos teniendo resultados, no decimos que está de maravilla todo pero hay una política y sabemos que llevará un buen tiempo trabajar con este sector que nunca antes fue abordado y estudiado”, aseveró.

Sobre el punto, Campos negó que exista una política de Estado concreta, sino que solo se desarrollan proyectos asistencialistas que ni siquiera tienen éxito. “Yo los llamo proyectos basura”, calificó el representante de los labriegos. Además, reiteró que el aumento de la pobreza extrema se da justamente por la crisis existente en el sector rural.

Otra de las sugerencias del sector campesino es la creación de un Ministerio de Desarrollo de la Agricultura Familiar Campesina. En ese punto, Baruja aseguró que no es necesario, pues el Ministerio de Agricultura es el encargado de esos asuntos.

Los labriegos plantean un plan de crédito para la condonación de las deudas de 16.862 agricultores. Solicitan el subsidio de más de G. 65.000 millones con bancos públicos y más de G. 125.899 millones en el sector privado, totalizando unos US$ 34 millones.

