NSA podría cancelar viajes a San Pablo

Directivos de la empresa de transporte Nuestra Señora de la Asunción (NSA) no descartan llegar a cancelar las rutas que tienen hasta la ciudad de San Pablo, Brasil, debido a la gran cantidad de asaltos por parte de piratas del asfalto.

“Si esto no mejora, si no vemos una acción real de las autoridades de seguridad del estado de Paraná (Brasil), entonces yo creo que se van a suspender los horarios diarios que tenemos a San Pablo”, señaló Rosana Fustagno, gerente de Turismo de la empresa de transporte Nuestra Señora de la Asunción, en referencia a los constantes asaltos por parte del piratas del asfalto que actúan generalmente en dicho estado brasileño.

Según un promedio que manejan, el fenómeno en su pico más alto que fue el año pasado llegó a un asalto por mes y este año han sido dos casos. Sin embargo, el número de asaltos a empresas de transporte a otros países como Argentina y de Brasil mismo ha sido mucho mayor.

Remarcó que “vendría a ser una medida extrema pero no escapa del razonamiento de los directores porque no existe medida que funcione”, como ser cambiar de ruta (haciendo una más larga), cambiar de horario e incluso venir en caravana.

Dijo que bajo la amenaza de este flagelo, además de la inseguridad para los clientes, esto deja de ser hasta competitivo y no se condice con las políticas turísticas del país vecino que hace una fuerte campaña para incentivar las visitas de extranjeros, pero en contrapartida no se garantizan las medidas de seguridad. “No puede ser que no sepan encontrar una medida para detenerlos”, criticó.

Agregó que “estábamos muy contentos este año porque al cambiar de ruta (más larga) habíamos superado este escollo (…) Ya nadie confía ni quiere viajar”.

Señaló que ya conversaron “por todos los medios” con las autoriades de seguridad de dicha zona. “Cuando ocurren estas cosas, la Embajada brasileña en Paraguay siempre se pone a disposición´”, destacó.

Fuente: ABC Digital.

