¿Qué hacemos el finde?

Festival de la Cultura, conciertos de rock, motoencuentros, tributos a bandas internacionales, noche de jazz y varias actividades más, es lo que se tiene previsto para este fin de semana. Con la única consigna de romper con la rutina y salir a divertirse con amigos o en pareja.

Hoy:

Rock Nacional: Dani Barreto llega desde Asunción para brindar un tributo único al rock paraguayo. La cita está marcada en Kilkenny CDE.

Lo mejor de los 80s 90s: la banda esteña The Clap invita a pasar una noche increíble, en Época, presentando un repertorio recordando los mejores éxitos de las décadas de los 80s y 90s.

Mañana:

Especial Skank y Mamonas Assassinas: el grupo esteño The Clap invita a disfrutar una súper noche. El grupo prepara un especial a dos grandes bandas brasileras y complementando con un repertorio variado internacional. El concierto será en Kilkenny CDE.

Festival de la cultura: “Esencias del Paraguay” lleva por nombre el festival cultural donde participaran más de 10 grupos, además, en la noche se hará la presentación oficial del certamen Reinas del Paraguay. La gala tendrá lugar en avenida César Giannotti, frente a la Municipalidad de la Ciudad de Hernandarias. Las entradas serán canjeadas por alimentos no perecederos.

3er Motoencuentro Internacional: La banda The Clap estará presente en el Motoencuentro Internacional del grupo G14/7 presentando un show de puro rock en las instalaciones del Jesuitas Plaza.

Noche de Chorinho: Con música instrumental de flauta traversa, clarinete, pandero y guitarra. El evento contará con la presencia de Felipe José, Marcelo Oliveira y Orlando Martínez.

Noche de Samba Jazz: Desde Brasil se estará presentando el pianista y compositor Thiago Ueda, acompañado de varios de los mejores músicos de jazz de Brasil. Además, serán acompañado por dos músicos paraguayos, Josías Montanía, en bajo eléctrico y Sebastián Ramírez, en batería. Ambos referentes del Jazz y la música instrumental en Paraguay. Se prepara un repertorio con clásicos del Samba Jazz y la Bossa Nova a parte de composiciones originales. La cita será en el Lago de la República.

Pop, Rock n’ Roll & Disco: la banda Eternal propone disfrutar de los mejores temas del género rock en una noche única en Época Show Bar.

