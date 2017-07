Seis jugadores de Independiente de Santa Fe fueron denunciados por violación

La Fiscalía se encuentra recolectando pruebas para determinar responsabilidades. El club declaró que el asunto es un problema “exclusivo” de los jugadores

El caso salió a la luz pública este viernes, cinco meses después de la denuncia de la mujer que dice haber sido violada por seis futbolistas de la liga profesional de Colombia. El diario El Espectador reveló partes de la investigación que involucra a jugadores del club Independiente Santa Fe.

La Fiscalía señaló que investiga el caso y que está en proceso de recolectar pruebas que permitan establecer qué sucedió y determinar responsabilidades.

El relato de la mujer señala que la violación ocurrió el 31 de enero por la noche, cuando el equipo ganó el título de la Superliga 2017. Ella y otras mujeres trabajadoras sexuales fueron contratadas por los futbolistas.

“Según contó la denunciante, ella estaba bailando y tomándose un whisky cuando uno de los jugadores le ofreció $500.000 (unos 200 dólares) por un rato de relaciones sexuales. Entonces se fue con él a una habitación del segundo piso y estaban en su intimidad cuando tocaron a la puerta. El jugador abrió y entraron a la habitación seis jugadores más diciendo que querían participar. Ella estaba desnuda y les dijo que no, pero el futbolista que estaba con ella intervino para decir: Háganle, aprovechen”, señaló la investigación del diario bogotano, que no reveló las identidades de los presuntos agresores.

Según el testimonio de la mujer a las autoridades, los jugadores se quitaron la ropa y la violaron. “Me agarraban como a un muñeco, me volteaban de todas las formas (…) y cada uno lo hizo conmigo. Yo no quería, pero no me dejaban ir”, recordó.

César Pastrana, presidente de Santa Fe, aseguró a la prensa que ni él ni los directivos del club han sido citados por la Fiscalía. Sobre la “fiesta” de celebración por el título dentro de la que se habría dado la violación no ha querido entrar en detalles.

El equipo ha manifestado que el asunto que involucra a sus jugadores es “exclusivo” de ellos. Esta posición ha sido cuestionada en redes sociales, desde donde se ha exigido justicia.

Fuente: Infobae.

