Indignante

El intendente de Mbaracayú, Edir Lermer se quejó una vez más del abandono de las autoridades nacionales y departamentales, tanto de los gobiernos anteriores como actuales, que nunca dieron solución de fondo a uno de los municipios incluidos en la ruta más importante de la producción en Alto Paraná.

Mbaracayú tiene en su jurisdicción a Puerto Indio un lugar por donde salen diariamente grandes cargamentos de productos nacionales de exportación hacia el Brasil. Sin embargo, este municipio todavía carece de un acceso pavimentado. En días de lluvias los pobladores permanecen aislados porque el camino se vuelve absolutamente intransitable.

Lermer explicó que con el presupuesto municipal de G. 2.000 millones es difícil dar respuestas a la necesidad de camino de todo tiempo, específicamente el tramo de 57 kilómetros desde la zona urbana de Mbarakayu hasta la localidad de Puerto Indio y solicitó mayor presencia de las instituciones del Estado en una zona muy sensible para la soberanía de la nación.

Las autoridades que mantienen olvidadas a Mbaracayú son las mismas que después se llenan la boca de patriotismo, cuando exponen al abandono a un gran sector del territorio nacional, que ahora está a merced de delincuentes, que están creando zozobra en la población.

“Da vergüenza que el municipio de Santa Helena, Brasil, haya enviado unas 60 cargas de ripio para reparar el tramo que está en malas condiciones. El gobierno departamental está ausente y el gobierno nacional ni siquiera está enterado”, se quejó Lermer.

No solamente Mbaracayú se encuentra en esas condiciones. La mayoría de los distritos fronterizos alejados tienen el mismo problema y sobre todo cuando su intendente no es del Partido Colorado, como acontece también en Puerto Irala. Allí la mayoría de la población tiene documento argentino y recurre a hospitales y escuelas del vecino país porque las autoridades nacionales y departamentales condenaron al distrito y a sus pobladores.

De forma descarada y mezquina los sinvergüenzas empotrados en el poder siguen utilizando los recursos públicos para favorecer a sus amigos y castigar a aquellos que no son de su línea política. Realmente vergonzoso es indignante.

