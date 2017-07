En los últimos meses vemos nuevamente una película que se repite coincidentemente cada cinco años, en la que la fauna política renueva sus “compromisos de ayuda” a cambio de los votos y que vilmente engaña al sector más vulnerable. Para colmo el ciudadano crédulo y presionado por la necesidad del momento cae fácilmente.

Son cuatro años que nunca vimos a algunos políticos, que ni siquiera presentaron un proyecto a favor del departamento, ni mucho menos de su barrio. Sin embargo, ahora, como es costumbre, éstos salen de sus lujosas mansiones para mostrar su supuesta preocupación hacia el sector más pobre y necesitado, que solo posan para la foto, que solo llenan la necesidad del momento del ciudadano y pasan cinco años sin siquiera intentar mejorar la condición de esa persona.

Es una de las prácticas más comunes y más ruín de los que aspiran a un puesto en el Estado, para seguir robando y llenarse de promesas incumplidas. Esa mágica coincidencia del interés político hacia las necesidades ciudadanas cada época electoral, para luego dejarlos en el olvido, una vez logrado su cometido.

En sencillas palabras, “una foto para el Face” porque la ayuda es solo para la “pose”, pero lo más terrible de esto es utilizar a niños, ancianos o personas con discapacidad para sus sucios engaños de que realmente al sector político el “interesan” las necesidades del pueblo.

Al sector político solo le interesa las necesidades del pueblo un solo día, el día de las elecciones generales, para luego “si te he visto no me acuerdo”.

Como dije al principio, es la misma película que se repite, pero también hay que cuestionar al ciudadano, si siempre es lo mismo, ¿por qué siempre están cayendo en la misma trampa?, es como si el paraguayo no tuviera memoria.

Tal vez si el ciudadano, le niega la oportunidad a estas lacras con investidura, a través de la indiferencia o como dice el dicho, darles un poco de su propio veneno, se pueda dejar de lado esta terrible práctica.

“La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo”, lo dijo Abraham Lincoln,

resaltando la importancia del protagonismo del ciudadano, pero que en varios países se tergiversó, especialmente en los llamados tercermundistas, corroídos por la corrupción.

En manos del ciudadano está usar ese grandioso poder de elegir, a pesar de las presiones políticas no te dejes engañar más con la vieja práctica de “una foto para el Face”, que reiteran los aspirantes a ocupar un lugar en el Estado. Es cuestión de saber elegir.

Por Lina Benítez

contacto@vanguardia.com.py

Comments