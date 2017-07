Aplicación de vacuna antigripal en niños solo llega al 50 por ciento

Ante las bajas temperaturas previstas para esta semana, los especialistas de la salud esperan aumento de las enfermedades respiratorias ante el escaso interés para la aplicación de las vacunas. El responsable del PAI Regional, Jaime González lamentó que en los niños solo se llega al 50% de cobertura del antigripal.

El funcionario lamentó el desinterés de los padres para llevar a sus hijos a los puestos de salud, para la aplicación del biológico, teniendo en cuenta que son los más vulnerables para el contagio de las enfermedades respiratorias.

“Lamentablemente solo tenemos cobertura del 50% en estos niños, tenemos disponibles un promedio de 10 mil dosis para ese grupo etario, para que lo utilicen y lastimosamente los padres no se acercan a los puestos de salud”, se quejó González.

En cuanto a los demás grupos etarios, la cobertura alcanzó el 90%, por lo que insisten a los padres de familia a acercar a los puestos de salud a los menores de 36 meses, que es el grupo más vulnerable para el contagio de las enfermedades respiratorias. Según el profesional, resulta difícil llegar al 100% de cobertura a través de las visitas casa por casa, por lo que se insta a toda la población a acercarse a los puestos de salud.

“Esta situación puede generar más brotes, lo que buscamos con las vacunas es que se eviten las complicaciones de los cuadros. Entonces el problema es que los padres no se acercan a los puestos de salud, nosotros tenemos disponibles todas las vacunas no solo con la influenza, sino todos del esquema regular”, expresó.

TEMPERATURA HASTA DE CERO GRADO

Los pronósticos de la Dirección Nacional de Meteorología indican que la masa de aire de origen polar se centra sobre nuestro país desde este lunes y como consecuencia se tendrá vientos mucho más leves del sector sur, además de una considerable disminución de la cobertura nubosa.

El fuerte enfriamiento se producirá desde las primeras horas de la madrugada de este martes donde esperamos que la temperatura del aire baje hasta cerca de los 0 °C. Las mismas condiciones se presentarían durante la madrugada del miércoles con heladas y escarchas en gran parte del país.

